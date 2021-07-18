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美國J.D. Power品牌忠誠度調查 LEXUS、SUBARU奪冠

記者陳威任／綜合報導
日本豪華品牌Lexus。（取材自Lexus）
日本豪華品牌Lexus。（取材自Lexus）

對於許多汽車製造商來說，雖然新冠肺炎帶來了相當艱難的時刻，但同時也帶來令人驚訝的希望。以美國為例，在經歷了大流行肆虐的2020年之後，2021年的新車銷量有明顯反彈，而且不同品牌在疫情期間因應的做法，反而使得客戶對某些汽車製造商的忠誠度更高。根據 J.D.Power 2021美國汽車品牌忠誠度研究的結果，豪華品牌由LEXUS最獲得消費者忠誠度支持，大眾品牌則由Subaru拿下。

J.D. Power數據及資料分析副總裁泰森喬米尼(Tyson Jominy)說，在封鎖最嚴重的時期，無法或不願親自參觀展間的民眾，雖然無法像往常一樣四處逛逛，但仍可以致電經銷商並透過送車到府的服務進行賞車。總體而言，客戶在以舊換新或購買新車時越來越多地選擇同一品牌，主要是在少了實體賞車後，這場疾病大流行反而提高了消費者對原本品牌的忠誠度，因為車主依賴過去他們跟經銷商之間已有的關係並對熟悉的品牌更加信任。

Subaru嚴格落實相關防疫措施，並重啟線上賞車及到府試駕服務。（圖：Subar...
Subaru嚴格落實相關防疫措施，並重啟線上賞車及到府試駕服務。（圖：Subaru提供）
Subaru汽車日前慶賀AWD系統生產達到2,000萬輛里程碑。（圖：Subar...
Subaru汽車日前慶賀AWD系統生產達到2,000萬輛里程碑。（圖：Subaru提供）

其中，在一般大眾品牌來說，Subaru已經連續第三年以61.8%的得票率高居榜首。進入前五的其他主流品牌包括TOYOTA(61.1%)、Honda(59.3%)、Ram(56.8%)和Ford(53.9%)。

Toyota。（圖：Toyota提供）
Toyota。（圖：Toyota提供）

在豪華品牌中，LEXUS以51.6%的忠誠度高居榜首，高於一年前的48%。緊隨其後的是Porsche（50.2%）、Mercedes-Benz（47%）、BMW（45.6%）和Audi（45.5%）。

這是J.D. Power第三年發佈美國汽車品牌忠誠度研究。這項研究的結果還包括了所有被車主交易的車輛。此次報告的交易資料時間範圍為2020年6月至2021年5月。

大眾品牌忠誠度排行。（圖：J.D. POWER提供）
大眾品牌忠誠度排行。（圖：J.D. POWER提供）
豪華品牌忠誠度排行。（圖：J.D. POWER提供）
豪華品牌忠誠度排行。（圖：J.D. POWER提供）

汽車 美國 疫情

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