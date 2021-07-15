福斯商旅Caddy California 親民價小家庭露營車

Caddy California不僅擴大California露營車選項，更下探務實取向的戶外休閒買家。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

去年亮相的全新世代大改款福斯商旅Caddy車系，不僅從車身架構、懸吊系統、動力等全面革新，更帶來車系首見California露營車型，擴大福斯商旅California露營車選項，更下探務實取向的戶外休閒買家。隨著德國 當地已經開始販售福斯商旅Caddy California，就來看看這款最小版的露營車有什麼特殊之處。

全球知名的福斯商旅T6.1 California露營車，在售價方面讓許多普通消費者感到有些距離。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

福斯商旅Caddy California德國當地售價為29,886.85歐元（約3.6萬美元），相比T6.1 California基本款Beach Camper的當地售價51,544.85歐元（約6.2萬美元）有不小差異。而T6.1 California Ocean更是要68,395.25歐元（約8.25萬美元）。

Caddy California後座椅全數打平後伸展為深1,980mm、寬1,070mm的寬敞平躺空間。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

雖然Caddy California為品牌露營車陣容中尺碼最小的，但機能方面卻相當靈活。不僅標準之下就能容納5名乘客（包含司機），透過後座椅全數打平後伸展為深1,980mm、寬1,070mm的寬敞平躺空間，搭配可選的與車尾連接帳篷機構，能再擴充4到6人的露營休息空間，對於小家庭來說已經很足夠。

Caddy California車尾連接帳篷機構，能再擴充4到6人的露營休息空間，對於小家庭來說已經很足夠。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供 收納式簡易烹飪套件，透過抽屜式結構設計放置於車尾行李廂空間，只要拉出後即能變身為小廚房。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

除此之外，福斯商旅還提供收納式簡易烹飪套件可選，透過抽屜式結構設計，放置於車尾行李廂空間，只要拉出後即能變身為小廚房，來煮食簡單的餐點。當然，再搭配兩張收納式座椅以及摺疊桌一張，攤開之後儼然就是個小型露營基地。雖然空間較小，但福斯商旅露營車該有的功能，在Caddy California上都沒有缺少。

搭配兩張收納式座椅以及摺疊桌一張，攤開之後儼然就是個小型露營基地。福斯商旅露營車該有的功能，在Caddy California上都沒有少。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

福斯商旅Caddy California提供標準與長軸Caddy California Maxi兩種車型可選，車身長度分別為4,500mm與4,853mm（不含拖車勾），車寬1,855mm、高（1,798mm）1,800mm，動力則是配備2.0 TDI渦輪柴油引擎（75ps-122ps）、1.5 TSI汽油渦輪引擎（116ps）以及1.5 TGI天然氣 （130ps）等不同規格可選。