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想要一台純正英式肌肉車嗎？Jaguar XKR-S滿足你的渴望

記者趙駿宏／綜合報導
Jaguar XKR-S雖然是英國車，但原廠給它專屬的法國賽車藍車色。 截自Doug DeMuro影片
Jaguar XKR-S雖然是英國車，但原廠給它專屬的法國賽車藍車色。 截自Doug DeMuro影片

現在提到Jaguar的運動車款，或許第一個會想到的是F-Type或是XE等車型，但其實在早些年，Jaguar運動車款可是以大型豪華GT跑車聞名，就像是2005年誕生的XK車系一樣，而在發表後的6年裡Jaguar不斷的推出各種版本。

XKR-S的線條直到現代依然相當優美。 截自Doug DeMuro影片
XKR-S的線條直到現代依然相當優美。 截自Doug DeMuro影片

然而Jaguar的工程師們認為XK顯然還沒有釋放出全部潛力，於是在2012年高性能版本XKR-S登場。國外知名汽車Youtuber -Doug DeMuro這次在影片中就拉來了一輛身披法國賽車藍的Jaguar XKR-S來做評論，即便已經過了這麼多年，這輛充滿復古感的雙門四座高性能轎跑仍舊這麼的迷人。

XKR-S兇猛的前臉有如蓄勢待發的美洲豹一般。 截自Doug DeMuro影片
XKR-S兇猛的前臉有如蓄勢待發的美洲豹一般。 截自Doug DeMuro影片

其中XKR-S最為強大的莫過於引擎蓋下那一具5.0升V8機械增壓引擎，可產生550hp的馬力和69.1kg-m的扭力，0-100km/h僅需 4.2 秒，讓他成為當時動力最強的Jaguar車款。同時XKR-S還換上一組不一樣的排氣系統，就是要讓別人能夠輕鬆地辨別XKR-S與一般車型的不同。

XKR-S也配備了與Jaguar以往風格極為不搭的後尾翼。 截自Doug DeM...
XKR-S也配備了與Jaguar以往風格極為不搭的後尾翼。 截自Doug DeMuro影片

XKR-S的外觀造型走了一條與Jaguar當時設計大相逕庭的路線。它的特色是從前保險槓兩側有著侵略性的通風口、碳纖維前下巴、後擴散器、四出排氣尾管、大膽的後尾翼和兇猛的前臉。但 XKR-S並不是XK車系外觀最乖張的版本，最兇猛的則是全車加上賽車仕樣空力套件的XKR-S GT。

XKR-S碳纖維後擴散器和四出排氣尾管。 截自Doug DeMuro影片
XKR-S碳纖維後擴散器和四出排氣尾管。 截自Doug DeMuro影片
加上賽車空力套件的Jaguar XKR-S GT。 摘自Jaguar
加上賽車空力套件的Jaguar XKR-S GT。 摘自Jaguar

DeMuro在影片中指出XKR-S內裝充滿了奢華和精緻的氣息，但跑車座椅皮革上的碳纖維紋路和英式車艙完全不搭，因為 XKR-S 的駕駛艙內似乎沒有其他東西有使用碳纖維妝點。在駕駛 XKR-S時，V8機械增壓引擎發出的排氣聲浪絕對是一大亮點，每次降檔時，緊隨其後的是一系列砰砰聲。根據DeMuro的說法，除了自排變速箱反應稍微遲鈍之外，XKR-S配備了更運動化的懸吊和更大的煞車卡鉗，讓這輛車仍然具有十足的駕駛樂趣，操控性也相當不錯。

5.0升V8機械增壓引擎，可產生550hp的馬力和69.1kg-m的扭力。 截自...
5.0升V8機械增壓引擎，可產生550hp的馬力和69.1kg-m的扭力。 截自Doug DeMuro影片
當時Jaguar標準的英式座艙，加上藍色縫線點綴。 截自Doug DeMuro影...
當時Jaguar標準的英式座艙，加上藍色縫線點綴。 截自Doug DeMuro影片
Doug DeMuro指出跑車座椅皮革上的碳纖維紋路和英式車艙完全不搭。 截自D...
Doug DeMuro指出跑車座椅皮革上的碳纖維紋路和英式車艙完全不搭。 截自Doug DeMuro影片

作為英國肌肉車銷售的XKR-S，被認為與Jaguar以往著名的車型都大不相同。但是當駕駛體驗到XKR-S的零百加速後，都會深深為這隻肌肉猛豹著迷。此外XKR-S 極速也能夠達到298km/h，即便到了2021年的現在，依然也是一頭強大猛獸。

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