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骨董級Skyline GT-R V-Spec拍賣 起標價23萬元

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan Skyline GT-R V-Spec Midnight Purple II(取材自bringatrailer)
Nissan Skyline GT-R V-Spec Midnight Purple II(取材自bringatrailer)

近年來，一些經典的JDM車款在中古車市場上的價格不段攀升，且在經過COVID-19疫情後更是加倍的水漲船高。在今年6月份有一輛1999年的Nissan Skyline GT-R V-Spec Midnight Purple II以高達31萬5187元的驚人價格售出。如今bring a trailer賣場上又出現一輛規格幾乎完全相同的 GT-R V-Spec，這次會以多少金額售出呢？

全新拍賣的這輛1999年Nissan Skyline GT-R V-Spec Midnight Purple II的行駛里程僅有相當少的24,716公里，且在車籍資料上顯示，它於2015年被從日本進口到加拿大，在2020年1月時才被現任賣家的父親收購。從日本拍賣文件、進口文件、Show or Display豁免文件、CarVX報告以及一張紐約的車牌，所有的車籍資料都相當完備。

這輛Skyline GT-R V-Spec Midnight Purple II...
這輛Skyline GT-R V-Spec Midnight Purple II有一塊紐約的車牌(取材自bringatrailer)

至於Skyline GT-R R34這輛車的歷史也不用再多加贅述，在R34世代，只有 4,194輛V-Spec車型，在這其中更是只有282輛採用Midnight Purple II的車色，因此其珍貴程度可是比一般版本的Skyline GT-R高出一截。在外觀上，這輛車完全是原汁原味的狀態，不僅使用原廠古銅色的18吋鋁圈、搭配2011年生產的 Toyo Proxes T1R輪胎，就連煞車系統也是原廠配置的金色前四後二Brembo卡鉗。

相比外觀來說，內裝改裝了Kenwood M707立體聲音響和帶導航功能的 Kenwood VZ907彈出式觸控螢幕讓車艙並沒有那麼原汁原味，但除此之外，其他部分幾乎沒有進行任何修改。考慮到這輛車的行駛里程不高，內裝狀況也都十分良好，因此也會大大提升它的價值。

行駛里程僅有相當少的24,716公里(取材自bringatrailer)
行駛里程僅有相當少的24,716公里(取材自bringatrailer)

最後，不厭其煩的還是要來介紹他的心臟，搭載代號RB26DETT的2.6升直列六缸雙渦輪增壓引擎，官方數據為280ps馬力以及43.1kgm的扭力，但實際上它與其他JDM性能車一樣都有君子馬力協定，其實際上的輸出肯定都是超過300ps馬力的。動力通過六速手排變速箱和帶有後軸限滑差速器的ATTESA-ETS四輪驅動系統傳遞到四個車輪上。

在2020年 4月，賣家對動力總成進行了保養，更換了火星塞並順便更換了變速箱、差速器油以及引擎機油。直到2020年底，又再一次更換了引擎機油。截至目前的競標價格落在23萬5567美元。

但對於這輛車的任何潛在買家，必須注意該車輛在美國獲得批准的Show or Display豁免。在轉手之前，過戶轉讓必須得到NHTSA的批准。買家還必須提供汽車現況照片，向 NHTSA申請新的Show or Display批准後才能完成過戶。在這個條件下，車輛每年的行駛里程限制為2500英里(約4,000公里)，並且必須供 NHTSA檢查，直至其車齡超過美國進口的25年限制。

經過了22年，兩張原廠跑車座椅依舊和新的一樣。(取材自bringatrailer...
經過了22年，兩張原廠跑車座椅依舊和新的一樣。(取材自bringatrailer)

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