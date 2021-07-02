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不只特斯拉 保時捷旗下第一輛電動車Taycan也傳召回

編譯陳律安／綜合外電
保時捷可能召回旗下首款電動車Taycan。路透
保時捷可能召回旗下首款電動車Taycan。路透

特斯拉日前在中國大規模召修車輛後，德國豪華車大廠保時捷也傳出計畫召回旗下電動車Taycan，以修復會造成動力突然流失的軟體問題。

彭博資訊引述知情人士報導，之前美國曾傳出多起行駛中的Taycan會突然進入緊急模式，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）因而在5月展開調查。消息來源也說，保時捷可能在數日內正式發布召回聲明，所幸目前相關問題未造成意外或人員受傷。保時捷的發言人則拒絕置評。

連堂堂保時捷也傳出將召回旗下首款純電動車，凸顯了大規模推出軟體設備日益精密的車型所面臨的技術挑戰。中國當局日前也下令，美國電動車大廠特斯拉須在當地召回逾28.5萬輛車並修復軟體，以處理自動駕駛功能構成的風險。

今年稍早，部分Taycan車主申訴車輛會突然失速。NHTSA 在5月17日的文件表示，該問題為車輛會「在任何車速下喪失動能」。

文件指出，所有的申訴都提到，問題發生時，車輛並未出現電池出錯的警告或錯誤訊息。

保時捷在2019年推出Taycan，是該公司推出的首款純電動車。Taycan在今年第1季的銷量，幾乎媲美經典的911跑車。

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