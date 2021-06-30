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因自駕系統造成的車禍 NHTSA要求車廠須提供所有數據

記者趙駿宏／綜合報導
由於車禍增加，NHTSA開始對自駕系統展開審查。 摘自Carscoops
由於車禍增加，NHTSA開始對自駕系統展開審查。 摘自Carscoops

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 30日宣布，將要求所有有配置自動駕駛輔助，或者正在測試類似系統的車廠，往後必須收集系統資料，只要在涉及自動駕駛導致車禍的案件中，一天內就必須提供相關系統數據。

由於NHTSA這個單位在美國的職責便是主動確保機動車輛和機動車輛上的設備的安全，讓大眾免於受因汽車的構造或設備設計不良，進而發生事故的風險，或是在事故中死亡或受傷情形。

隨著Level 2駕駛輔助系統 (ADAS)在新車上變得越來越普遍，上路使用該系統的駕駛也有增多的趨勢。但由於Tesla一系列開啟自駕系統導致車禍，NHTSA必須開始對這項設備展開嚴格的審查，並不是針對Tesla而已，而是所有配備具Level 2駕駛輔助的所有車廠。

美國NHTSA要求車廠 往後因自駕系統車禍必須提供所有數據。 摘自Carscoo...
美國NHTSA要求車廠 往後因自駕系統車禍必須提供所有數據。 摘自Carscoops

且越來越多的車廠已經進行Level 3或是更高級別的自動駕駛技術測試，其中一些也正在公共道路上進行測試，NHTSA希望能夠收集有關這些車輛及其所涉及事故的數據。

NHTSA代理管理員Steven Cliff在接受《路透社》的訪問中表示：「收集數據將有助於讓公眾相信聯邦政府正在密切監督自動駕駛汽車的安全。」

這項命令是在美國參議院商務委員會決定投票否決一項法案之後發布的，該法案本可以讓車廠能夠在更多的公共道路進行測試。儘管該法案的支持者對表決結果發表意見時，聲稱否決法案是反對科技發展的舉動，但委員會的決定仍然凸顯出美國對於車輛安全的重視程度。

在事故發生後的一天內，車廠必須提供有關自駕系統的所有數據。 摘自Carscoop...
在事故發生後的一天內，車廠必須提供有關自駕系統的所有數據。 摘自Carscoops

美國 車禍 汽車

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