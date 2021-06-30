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Delta強襲、接種落差大 佛奇：恐出現兩個美國

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美國電動車製造光環失色 過去十年產量落後中國、歐洲

編譯洪啟原／綜合外電
國際乾淨運輸理事會（ICCT）公布，中國和歐洲在過去十年製造的電動車產量，已大幅超越美國。路透
國際乾淨運輸理事會（ICCT）公布，中國和歐洲在過去十年製造的電動車產量，已大幅超越美國。路透

國際乾淨運輸理事會（ICCT）的數據顯示，中國和歐洲在過去十年的電動車產量超越美國，且中國已成為全球最大電動車製造大國，占總產量的比率達到44%。

美國財經媒體CNBC報導，ICCT表示，美國從2010到2020年的電動車總產量，占全球總產量的比重為18%，中國同期比率約為44%，躍居全球最大電動車製造國，歐洲的比重為25%，位居第二。

儘管通用、福特等美國車廠投資與生產電動車，且指標性電動車大廠特斯拉又位於美國，但美國對電動車的投資仍有限。ICCT說，全球車廠對電動車的投資總額約為3,450億美元，美國僅占15%左右。

ICCT董事Nic Lutsey呼籲美國政府推出有力的政策來追趕其他國家；「美國汽車業未來五年不能一直落後其他國家，尤其電動車是當前最具發展潛力和戰略重要性的產業之一。」

美國2020年生產逾45萬輛電動車，出口逾21.5萬輛，出口量領先其他國家。特斯拉去年約占美國電動車產量85%。美國提供給電動車買家的獎勵措施比其他國家更少，且擁有電動車的經濟效益低於歐洲，因為美國油價較便宜。

皮尤研究中心（Pew）本月稍早公布，有7%美國成人擁有電動車或油電混合動力車，有39%受訪者表示，下次換車可能慎重考慮電動車。

電動車 美國 投資

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