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超跑Bugatti Chiron vs. Red Bull F1賽車 誰比較快？

記者趙駿宏／綜合報導
10年前的Red Bull F1賽車和Bugatti Chiron到底誰能獲勝。（取材自CarWOW影片）
10年前的Red Bull F1賽車和Bugatti Chiron到底誰能獲勝。（取材自CarWOW影片）

Bugatti Chiron是目前世界上最快的市售燃油車之一，也是Hypercar超跑中的標竿。但如果拿它來跟最頂尖的賽車比，究竟實力還差了多少呢？「CarWow」這次就特別找來了一輛Bugatti Chiron和一台Red Bull F1車隊的賽車來比拚直線加速，滿足大家對賽車與超跑間的好奇心。

這輛要進行比拚的F1賽車是Red Bull Racing F1 Team在2011年贏得冠軍的RB7，在當時的F1都還未採用Hybrid動力，因此這輛RB7搭載的是2.4升V8自然進氣的引擎(Renault提供)，採後輪驅動。最大馬力750匹，而且車架都採用碳纖維單體，總車重僅650公斤。

這台賽車是Red Bull Racing F1 Team在2011年贏得冠軍的R...
這台賽車是Red Bull Racing F1 Team在2011年贏得冠軍的RB7。（取材自CarWOW影片）

由Renault提供的2.4升V8引擎能爆發750匹馬力。（取材自CarWOW影...
由Renault提供的2.4升V8引擎能爆發750匹馬力。（取材自CarWOW影片）

另一方面，Bugatti Chiron是一輛高單價的Hypercar超跑，且因為是高級品牌的道路用車，其舒適度根本不是硬梆梆的賽車可比的，也因此Chiron的車重來到了1,995公斤，幾乎是F1賽車的三倍。不過憑藉著8.0升W16四渦輪增壓引擎，能夠爆發出1,500匹的最大馬力，加上四輪驅動設定，0-100km/h加速僅需2.4秒、0-200km/h只需要6.5秒。

8.0升W16四渦輪增壓引擎，能夠爆發出1,500匹的最大馬力。（取材自CarW...
8.0升W16四渦輪增壓引擎，能夠爆發出1,500匹的最大馬力。（取材自CarWOW影片）

由於F1賽車並不是一般人能夠駕馭的(沒有任何電控循跡系統)，因此CarWow也請來了前F1車手David Coulthard來擔任駕駛的工作。

請來了前F1車手David Coulthard來擔任駕駛。（取材自CarWOW影...
請來了前F1車手David Coulthard來擔任駕駛。（取材自CarWOW影片）

雖然F1的強項並不在直線加速，而是其複雜的空力套件在賽道上產生的下壓力與引擎動力搭配後能跑出相當好的單圈時間。但畢竟在車重的優勢下，即便只是一輛V8自然進氣的老賽車，但無論是靜止起步、動態起跑都還是能輾壓擁有W16四渦輪增壓引擎1,500匹馬力的Bugatti Chiron。

Chiron的車重來到了1,995公斤，幾乎是F1賽車的三倍。（取材自CarWO...
Chiron的車重來到了1,995公斤，幾乎是F1賽車的三倍。（取材自CarWOW影片）

不過Bugatti Chiron也並不是沒有優勢的地方，由於F1賽車在賽道齒比需求以及空力套件的限制下，其極速都有一定的範圍，這也是Chiron在尾速比拚的項目就能超越這輛Red Bull RB7賽車的關鍵，畢竟Chiron可是能夠挑戰市售車最高時速的車款啊。但這也讓我們看見，市售車與F1賽車之間的差異，就算經過10年，賽車依然就是追求競技的最高機器。

賽車 F1 超跑

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