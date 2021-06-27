未來消防噩夢…電動車失火用水量 是傳統燃油車93倍

大改款Tesla Model S。 （取材自Tesla）

電氣革命正在順利進行，主要製造商花費數十億美元開發新的電池技術，甚至更多用於製造新的電動汽車 。取得領先地位的Tesla依然具有一定優勢，但傳統汽車品牌及新興的電動車 品牌也都積極參與這場電流大戰。

這些汽車承諾減少排放並總體上是環保的，但對於電動車是否比較環保的爭論，其實一直都有很多討論，雖然電動車上路後不會排放CO2，但包含生產製造過程的碳排放、甚至是電動車所需要的電力來源等，在全生命周期的排碳量，目前與燃油車並無太大差異。

此外，另一個重要的問題是如果發生車禍火警後，除了針對電動車的救援要更加注意外，所需要的用水量更是驚人，以當前電動車越來越多的趨勢來看，消防系統的預備絕對是刻不容緩的事。

以前陣子在美國 發生的Tesla Model S車禍為例，根據美國全國廣播公司（NBC）報導，德州休士頓市郊區一場因為特斯拉電動車Model S車禍而引發的火災，消防人員撲滅火勢後，發現引擎蓋下又竄出火苗，急忙再次灌水搶救，但沒多久，這輛車第三度著火。

一輛特斯拉電動車4月17日在德州休士頓市郊區出車禍起火燃燒後的殘骸。（路透）

由於是較為特別的電動車，消防員除了必須參考車主手冊才成功滅火外，所需人力和用水量更是遠遠超過想像，一共出動了8名消防員，前後花7個小時，總共用掉28000加侖的水。這樣的用水量通常夠當地消防單位救火一個月，或者一般美國家庭用上近兩年。而傳統內燃機汽車引發的一般火災，通常只需要出動一輛消防車、以300加侖的水就能快速撲滅。

電動車失火事故考驗現代消防員的知識及能力。（取材自pexels）

這些難以撲滅的火災的原因在於為這些電動汽車提供動力的鋰離子電池組。著火的受損電池組會在極高的溫度下燃燒，不是一般汽車火警處理流程就可以應付的，需要大量的水才能熄滅。根據產業分析公司IHS Insight的數據，預計到2025年，十分之一的汽車將是電動的，這將給全國的消防部門帶來巨大的壓力。

一輛特斯拉電動車4月17日在德州休士頓市郊區出車禍起火燃燒後的殘骸。（路透）

全國各地的消防員都注意到，製造商沒有提供有關電氣火災以及應對嚴重事故所需的足夠信息。當地消防隊長斯蒂芬·戈蘭說：「特斯拉手冊只說要使用大量的水，他們沒有提供關於如何消除這種能量的任何方向。」

以美國為例，美國國家消防協會 (NFPA) 在過去12年中已培訓了近250000名消防員進行電動汽車火災技術培訓，但全國依然有近80%的消防員未受過培訓。此外，電動車禍火警需要大量澆水的情況下，水資源供應問題是另一個主要問題，尤其是在較乾旱的地區。

相較於傳統燃油車遇到火警事故的處置方式，電動車顯得更需要注意，圖為Nissan Leaf電動馬達。（記者陳威任／攝影）

奧蘭治縣消防局發言人肖恩·多蘭 (Sean Doran) 說，消防員接受過培訓，首先要確保水源的安全。「消防中的一個概念是不要開始你無法完成的事情。」他說，不能在還沒確定水源之前就開始澆水。

這是一場迫在眉睫的環境災難，但顯然並非所有人關心的議題，相較於潛在的危險性，各大廠商似乎更關心充電時間和續航里程。