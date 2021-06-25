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BMW再度現身《尚氣與十環傳奇》 終於輪到M8來耍帥了

記者黃俐嘉／綜合報導
BMW M8 Coupe Competition。摘自BMW
BMW M8 Coupe Competition。摘自BMW

第四階段的《Marvel》漫威電影宇宙將自七月份上映的《黑寡婦》展開，眼尖的影迷觀看預告片時肯定有發現與《Marvel》合作的車商似乎換成了BMW！另一個最好的例子即是在五月初公布的《尚氣與十環傳奇》首支前導預告片中，不僅出現了G世代BMW 7 Series LCI、性能跑車BMW M8，還有一款已經停產的經典電動車

BMW M8 Coupe Competition。摘自BMW
BMW M8 Coupe Competition。摘自BMW

首支預告除了引起相當熱烈的討論外，還有兩款BMW i8肩負了驚喜但又有點可憐的角色...沒想到《Marvel》在今日(25)釋出的最新預告中，去年正式停產的BMW i8先前在預告片中被公車輾爆的畫面又再出現一次！另外，上回極短暫出現的BMW M8性能跑車，在最新預告片中則負責了耍帥的任務！

《尚氣與十環傳奇》前導預告中負責「受傷」的角色是BMW i8，在最新預告中負責耍...
《尚氣與十環傳奇》前導預告中負責「受傷」的角色是BMW i8，在最新預告中負責耍帥的則是BMW M8。圖／截自《尚氣與十環傳奇》預告片

在8 Series時隔20年終於重生後，BMW M GmbH也在2019年正式推出了全新M8 Coupe、M8 Convertible，雖然不太清楚預告片一閃而過的BMW M8是標準版本或是性能更出色的Competition版本，但兩種車型皆搭載代號S63的4.4升M TwinPower Turbo 4.4升V8雙渦輪雙渦流增壓汽油引擎，最大馬力可輸出600hp/76.5kgm，而Competition車型則擁有更強悍的625hp最大馬力輸出。

BMW i8在《尚氣與十環傳奇》被公車輾爆的前一刻。圖／截自《尚氣與十環傳奇》預...
BMW i8在《尚氣與十環傳奇》被公車輾爆的前一刻。圖／截自《尚氣與十環傳奇》預告片

BMW M8所配置的M xDrive跑車化全時四輪驅動系統可提供提供了2WD、4WD及4WD Sport三種模式的切換，駕駛若關閉動態穩定控制系統，還可使用2以後輪驅動為主的2WD模式進行甩尾飄移，甩出來的效果大概就像預告片中那樣的帥氣吧！

影片來源：YouTube

電影 電動車 漫威

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