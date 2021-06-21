流線造型+低調外觀…Puma與Ferrari推出聯名超炫鞋款

Ferrari SF90 Stradale。 摘自Ferrari

運動鞋和車商聯名合作這件事情並不少見，畢竟同樣講求速度感、炫目外型甚至是吸引男性消費者，更讓這個跨界合作一拍即合。而最新的案例來自於Puma與超跑 大廠Ferrari的合作，以Ferrari首款插電式混合動力車型SF90 Stradale為靈感打造了一款運動鞋。

Puma與Ferrari推出聯名超炫鞋款ION F。 圖／Puma提供

作為法拉利的首款插電式混合動力車型，SF90 Stradale搭載3.9升雙渦輪增壓V8引擎與三顆電動馬達組成的插電式混合動力系統，最大功率為1000馬力，0-100km/h加速時間2.5秒，0-200km/h加速僅需6.7秒。

這款名為ION F的運動鞋整體視覺感受並不誇張，而是擁有與SF90一樣的流線造型，沒有誇張華麗的裝飾，低調的外觀卻散發著強大的氣場。鞋跟處的反光TPU面板採用PU泡沫包裹，靈感來自SF90 Stradale的前擾流板。

Puma與Ferrari推出聯名超炫鞋款ION F。 圖／Puma提供

鞋面部分則使用了舒適的網眼材料，而針織襪子結構也被融入其中。此外，引人注目的是紅白配色、躍馬標誌和法拉利徽章。Puma正在精選商店和公司網站上銷售ION F運動鞋。價格為400英鎊（約552美元）。

Puma與Ferrari推出聯名超炫鞋款ION F。 圖／Puma提供 Puma與Ferrari推出聯名超炫鞋款ION F。 圖／Puma提供

這款鞋是Ferrari與Puma合作的最新時裝系列中的一部分，靈感來自法拉利汽車 曲線和人體解剖結構的聯繫，突出了服裝、汽車和車身設計選擇之間的聯繫，轉化為機器人的外觀。這並非Puma第一次與汽車製造商合作開發獨特的鞋類。在2020年末，Puma就與Porsche合作，以911 Turbo為靈感打造鞋款。