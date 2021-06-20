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「世上最美的賽事」2021 Mille Miglia骨董車千里賽

記者孫曼／綜合報導
2021 Mille Miglia千里賽起始線。（圖：蕭邦提供）
2021 Mille Miglia千里賽起始線。（圖：蕭邦提供）

Mille Miglia 1000千里賽，在沿途風景優美的義大利舉辦，參賽的骨董車都是設計史上最經典的車款，因此有「世上最美麗的賽車賽事」美譽。2021年Mille Miglia千里賽，自6月17日起至6月19日止舉辦，共375名參賽者以30秒的間隔按照由老至少的順序離開布雷西亞（Brescia）的Viale Venezia，展開共為期四天的精采冒險。

蕭邦車隊的1957年保時捷Porsche 356 A 1600 正準備出發。（圖...
蕭邦車隊的1957年保時捷Porsche 356 A 1600 正準備出發。（圖：蕭邦提供）

蕭邦品牌之友及利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx。（圖：蕭邦提供）
蕭邦品牌之友及利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx。（圖：蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）聯合總裁兼Mille Miglia千里賽長期參賽者Karl-Friedrich Scheufele與他信任的副駕駛、蕭邦品牌之友利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx和蕭邦品牌大使 Romain Dumas也都熱情參與。這是蕭邦連續第34年擔任此知名賽事的主要合作夥伴、官方計時和參賽者。

蕭邦聯合總裁兼Mille Miglia千里賽長期參賽者Karl-Friedric...
蕭邦聯合總裁兼Mille Miglia千里賽長期參賽者Karl-Friedrich Scheufele與他信任的副駕駛--蕭邦品牌之友及利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx在出發前合影。（圖：蕭邦提供）

今年的賽事較為特別，是1977年復賽以來首次路線採逆時針方向。隊伍將先經過沿海城市Viareggio後，穿越350公里由歷史小鎮和山城組成的路線到達羅馬，接著啟程行經葡萄酒產區Chianti、Futa、Raticosa山口，穿越義大利這個「靴子」到達Orvieto，最後一晚留宿波隆那（Bologna）再經Ferrari和Maserati的故鄉Modena後返回起點。

2021 Mille Miglia千里賽起始線。（圖：蕭邦提供）
2021 Mille Miglia千里賽起始線。（圖：蕭邦提供）

蕭邦贊助2021 Mille Miglia千里賽。（圖：蕭邦提供）
蕭邦贊助2021 Mille Miglia千里賽。（圖：蕭邦提供）

第34次參賽的蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele今年他駕駛Scheufele家族收藏30多年的獨特莓紅色Mercedes-Benz 300SL「Gullwing」參加比賽。和他同車的副駕駛為參賽15次的賽車傳奇人物Jacky Ickx；兩人將帶領一支由5輛傳奇骨董車組成的蕭邦車隊參賽，其中包括由米蘭男裝街拍紅人Alessandro Squarzi駕駛的1954年Ermini Sport 1100、蕭邦品牌大使Romain Dumas駕駛的1957年保時捷356，以及1956年Alfa Romeo 1900 Super Sport和一輛配備罕見的Zagato車體double bubble雙拱形車頂的Fiat 1100。

蕭邦車隊在2021 Mille Miglia千里賽起始線。（圖：蕭邦提供）
蕭邦車隊在2021 Mille Miglia千里賽起始線。（圖：蕭邦提供）

蕭邦聯合總裁兼Mille Miglia千里賽長期參賽者Karl-Friedric...
蕭邦聯合總裁兼Mille Miglia千里賽長期參賽者Karl-Friedrich Scheufele與他信任的副駕駛--蕭邦品牌之友及利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx。（圖：蕭邦提供）

蕭邦品牌之友及利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx。（圖：蕭邦提供）
蕭邦品牌之友及利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx。（圖：蕭邦提供）

義大利 賽車

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