我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN獨家專訪 台灣高端總經理對自家疫苗掛保證

非裔女芝北華埠威脅「要槍殺亞洲人」 刺傷1亞裔

冰與火的挑戰 保時捷Taycan Cross Turismo極端環境測試

記者張振群／綜合報導
保時捷中東與非洲分公司製作了一系列精彩絕倫的影片，秀出Taycan Cross Turismo功能強大的車型在兩種極端氣候環境下表現。 圖／Porsche提供
保時捷中東與非洲分公司製作了一系列精彩絕倫的影片，秀出Taycan Cross Turismo功能強大的車型在兩種極端氣候環境下表現。 圖／Porsche提供

隨著保時捷（Porsche）Taycan Cross Turismo的到來，保時捷中東與非洲分公司製作了一系列精彩絕倫的影片，秀出這款功能強大的車型在兩種極端氣候環境下的表現。這系列影片可謂將內容創作質感推向全新高度，因為這是首次有汽車品牌在如此極端的環境下，使用「第一人稱視角空拍機」（FPV drones）進行拍攝。

影片系列名為Drive2Extremes，攝於兩條一模一樣的賽道，地點分別在沙漠...
影片系列名為Drive2Extremes，攝於兩條一模一樣的賽道，地點分別在沙漠中的阿拉伯聯合大公國「里瓦」（Liwa）。 圖／Porsche提供
還有芬蘭「列維」（Levi），位於北極圈以北、覆滿冰雪的冰湖。 圖／Porsch...
還有芬蘭「列維」（Levi），位於北極圈以北、覆滿冰雪的冰湖。 圖／Porsche提供

影片系列名為Drive2Extremes，攝於兩條一模一樣的賽道，但地點分別在沙漠中的阿拉伯聯合大公國「里瓦」（Liwa），以及芬蘭「列維」（Levi），後者位於北極圈以北、覆滿冰雪的冰湖。本次拍攝主題是Taycan Cross Turismo在兩種完全相反的環境下的超群表現，而引領這趟視覺之旅的是以「Johnny FPV」這個名字揚名世界的天才無人機攝影師Johnny Schaer。

影片來源：YouTube/Porsche

為了呈現史上第一輛電動跨界豪華旅行車保時捷Taycan Cross Turismo的優越性能，主影片採用開創性的FPV無人機攝影技術，捕捉史詩般令人震撼的駕駛畫面、極端環境下震懾人心的自然美景、以及具有信服力的真實表演。Drive2Extremes計畫的成功與視覺效果的吸引力歸功於年輕才華的獨特結合，在無人機創新者Johnny Schaer、艾美獎導演Nicholas Schrunk、專業賽車手與保時捷駕駛教練Jukka Honkavuori的攜手合作下，兩個截然不同的世界得以在影片中完美融合，同時呈現出列維的嚴寒與里瓦的酷熱。

主影片採用開創性的FPV無人機攝影技術，捕捉史詩般令人震撼的駕駛畫面、極端環境下...
主影片採用開創性的FPV無人機攝影技術，捕捉史詩般令人震撼的駕駛畫面、極端環境下震懾人心的自然美景、以及具有信服力的真實表演。 圖／Porsche提供

保時捷Taycan Cross Turismo代表的是『冒險』與『有活力的生活方式』，這款車代表創新、刺激，並滿載著保時捷的基因。透過這項領先業界的創作，凸顯全新Taycan Cross Turismo強大的多功能性與耐用度表現，以實現具創造力、企圖心與獨立性的生活方式。憑藉其越野元素與標竿性的表現，並結合保時捷典型的舒適性與創新設計，保時捷Taycan Cross Turismo可謂電動跑車中一輛全能性的車款。

保時捷Taycan Cross Turismo代表的是『冒險』與『有活力的生活方...
保時捷Taycan Cross Turismo代表的是『冒險』與『有活力的生活方式』，這款車代表創新、刺激，並滿載著保時捷的基因。 圖／Porsche提供

保時捷Taycan Cross Turismo系列目前共有三種車型，均以高性能電池Performance Battery Plus為基本配備，93.4kWh的電池可提供高達456公里的續航力。保時捷Taycan 4 Cross Turismo可產生高達350kW（476ps）的超增壓動力，從靜止加速到時速100公里僅需5.1秒，最高速度為時速220公里；而Taycan 4S Cross Turismo又更勝一籌。Turbo為三款車型中動力最強者，動力輸出可達500kW（680ps），從靜止加速到100公里僅需3.3秒，最高速度為時速250公里。

保時捷Taycan Cross Turismo系列目前共有三種車型，Turbo為...
保時捷Taycan Cross Turismo系列目前共有三種車型，Turbo為三款車型中動力最強者，動力輸出可達500kW（680ps），從靜止加速到100公里僅需3.3秒，最高速度為時速250公里。 圖／Porsche提供

全新車型皆有保時捷Taycan運動轎跑的全套配置，包含800伏特系統、後軸上的雙速變速箱、和高達275kW的動能回收能力。此外，全新保時捷Cross Turismo系列為後座乘客提供更大的頭部空間，可從偌大尾門打開的後行李廂容量超過1200升，新的底盤可調整高度，且配備了標準恆時四驅和可調式氣壓懸吊。

全新保時捷Cross Turismo系列為後座乘客提供更大的頭部空間，可從偌大尾...
全新保時捷Cross Turismo系列為後座乘客提供更大的頭部空間，可從偌大尾門打開的後行李廂容量超過1200升，新的底盤可調整高度，且配備了標準恆時四驅和可調式氣壓懸吊。 圖／Porsche提供

保時捷Taycan Cross Turismo設計元素包含特殊輪拱設計，和位於車身頭尾與側裙的獨特定風翼；可供選配的越野設計套組能將離地距離提高30毫米，以應對更具挑戰性的越野地形；而標準的「礫石模式」能讓新車型在崎嶇的道路上行駛得更加順暢。

Drive2Extremes影片已發佈在保時捷官方Youtube頻道與官方Porsche Newsroom網站。值得注意的是，除了獨一無二的主影片外，還有一系列的幕後花絮與解說影片，能帶領觀眾更深入了解這次與眾不同的製作，也預告著未來將推出更多精彩的內容。

保時捷Taycan Cross Turismo設計元素包含特殊輪拱設計，和位於車...
保時捷Taycan Cross Turismo設計元素包含特殊輪拱設計，和位於車身頭尾與側裙的獨特定風翼；可供選配的越野設計套組能將離地距離提高30毫米，以應對更具挑戰性的越野地形。 圖／Porsche提供

攝影 導演 汽車

上一則

德國車廠「減碳」腳步快 奧迪5年後只上市純電動車

延伸閱讀

阿里巴巴中國站 暫停銷售無人機相關商品

阿里巴巴中國站 暫停銷售無人機相關商品
第11代Honda Civic轎車美國開賣 入門款2.17萬起

第11代Honda Civic轎車美國開賣 入門款2.17萬起
無人機墜毀嚇壞鳥群 加州海灘3千顆鳥蛋遭遺棄

無人機墜毀嚇壞鳥群 加州海灘3千顆鳥蛋遭遺棄
新墨州市長選舉造勢 無人機吊「電動陽具」飛來鬧場

新墨州市長選舉造勢 無人機吊「電動陽具」飛來鬧場

熱門新聞

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

等7年…LEXUS NX大改款 增插電式油電混合 動力再加碼

2021-06-13 23:30
美國上路的汽車平均年齡首見超過12歲，而二手車市場需求高，車價比一年前上漲46.7%。(路透)

美國平均車齡首見超過12歲 二手車車價年漲46.7%

2021-06-14 04:10
2021 Nissan GT-R也停止接單了。（取材自Nissan.JP）

才剛停掉Skyline…Nissan GT-R也停止接單引揣測

2021-06-14 21:02
Toyota全新Land Cruiser 300發表。（取材自Toyota）

越野車老大哥 Toyota Land Cruiser 300發表 不怕路爛

2021-06-12 02:22
性能車款搭配鮮明車色更能展現個性。 圖／TOYOTA提供

挑車色很重要 88%車主認為顏色是購車關鍵

2021-06-11 15:19
馬斯克周日表示，特斯拉願意有修件接受比特幣買車。路透

馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣交易

2021-06-13 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃
川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快