冰與火的挑戰 保時捷Taycan Cross Turismo極端環境測試

保時捷中東與非洲分公司製作了一系列精彩絕倫的影片，秀出Taycan Cross Turismo功能強大的車型在兩種極端氣候環境下表現。 圖／Porsche提供

隨著保時捷（Porsche）Taycan Cross Turismo的到來，保時捷中東與非洲分公司製作了一系列精彩絕倫的影片，秀出這款功能強大的車型在兩種極端氣候環境下的表現。這系列影片可謂將內容創作質感推向全新高度，因為這是首次有汽車 品牌在如此極端的環境下，使用「第一人稱視角空拍機」（FPV drones）進行拍攝。

影片系列名為Drive2Extremes，攝於兩條一模一樣的賽道，地點分別在沙漠中的阿拉伯聯合大公國「里瓦」（Liwa）。 圖／Porsche提供 還有芬蘭「列維」（Levi），位於北極圈以北、覆滿冰雪的冰湖。 圖／Porsche提供

影片系列名為Drive2Extremes，攝於兩條一模一樣的賽道，但地點分別在沙漠中的阿拉伯聯合大公國「里瓦」（Liwa），以及芬蘭「列維」（Levi），後者位於北極圈以北、覆滿冰雪的冰湖。本次拍攝主題是Taycan Cross Turismo在兩種完全相反的環境下的超群表現，而引領這趟視覺之旅的是以「Johnny FPV」這個名字揚名世界的天才無人機攝影 師Johnny Schaer。

影片來源：YouTube/Porsche

為了呈現史上第一輛電動跨界豪華旅行車保時捷Taycan Cross Turismo的優越性能，主影片採用開創性的FPV無人機攝影技術，捕捉史詩般令人震撼的駕駛畫面、極端環境下震懾人心的自然美景、以及具有信服力的真實表演。Drive2Extremes計畫的成功與視覺效果的吸引力歸功於年輕才華的獨特結合，在無人機創新者Johnny Schaer、艾美獎導演 Nicholas Schrunk、專業賽車手與保時捷駕駛教練Jukka Honkavuori的攜手合作下，兩個截然不同的世界得以在影片中完美融合，同時呈現出列維的嚴寒與里瓦的酷熱。

主影片採用開創性的FPV無人機攝影技術，捕捉史詩般令人震撼的駕駛畫面、極端環境下震懾人心的自然美景、以及具有信服力的真實表演。 圖／Porsche提供

保時捷Taycan Cross Turismo代表的是『冒險』與『有活力的生活方式』，這款車代表創新、刺激，並滿載著保時捷的基因。透過這項領先業界的創作，凸顯全新Taycan Cross Turismo強大的多功能性與耐用度表現，以實現具創造力、企圖心與獨立性的生活方式。憑藉其越野元素與標竿性的表現，並結合保時捷典型的舒適性與創新設計，保時捷Taycan Cross Turismo可謂電動跑車中一輛全能性的車款。

保時捷Taycan Cross Turismo代表的是『冒險』與『有活力的生活方式』，這款車代表創新、刺激，並滿載著保時捷的基因。 圖／Porsche提供

保時捷Taycan Cross Turismo系列目前共有三種車型，均以高性能電池Performance Battery Plus為基本配備，93.4kWh的電池可提供高達456公里的續航力。保時捷Taycan 4 Cross Turismo可產生高達350kW（476ps）的超增壓動力，從靜止加速到時速100公里僅需5.1秒，最高速度為時速220公里；而Taycan 4S Cross Turismo又更勝一籌。Turbo為三款車型中動力最強者，動力輸出可達500kW（680ps），從靜止加速到100公里僅需3.3秒，最高速度為時速250公里。

保時捷Taycan Cross Turismo系列目前共有三種車型，Turbo為三款車型中動力最強者，動力輸出可達500kW（680ps），從靜止加速到100公里僅需3.3秒，最高速度為時速250公里。 圖／Porsche提供

全新車型皆有保時捷Taycan運動轎跑的全套配置，包含800伏特系統、後軸上的雙速變速箱、和高達275kW的動能回收能力。此外，全新保時捷Cross Turismo系列為後座乘客提供更大的頭部空間，可從偌大尾門打開的後行李廂容量超過1200升，新的底盤可調整高度，且配備了標準恆時四驅和可調式氣壓懸吊。

全新保時捷Cross Turismo系列為後座乘客提供更大的頭部空間，可從偌大尾門打開的後行李廂容量超過1200升，新的底盤可調整高度，且配備了標準恆時四驅和可調式氣壓懸吊。 圖／Porsche提供

保時捷Taycan Cross Turismo設計元素包含特殊輪拱設計，和位於車身頭尾與側裙的獨特定風翼；可供選配的越野設計套組能將離地距離提高30毫米，以應對更具挑戰性的越野地形；而標準的「礫石模式」能讓新車型在崎嶇的道路上行駛得更加順暢。

Drive2Extremes影片已發佈在保時捷官方Youtube頻道與官方Porsche Newsroom網站。值得注意的是，除了獨一無二的主影片外，還有一系列的幕後花絮與解說影片，能帶領觀眾更深入了解這次與眾不同的製作，也預告著未來將推出更多精彩的內容。