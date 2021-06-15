Genesis G90、Kia K9不再用 現代集團最後V8引擎將淘汰

Hyundai-Kia集團的5.0 Tau GDi V8引擎功臣身退。（取材自Genesis）

隨著各車商開始推出各式各樣電動車 型，加上小排氣渦輪的盛行後，大排氣量的引擎自然成為首要的淘汰對象，而擁有5.0升V8引擎的Hyundai-Kia集團，近日有外媒報導集團計畫將這具大排氣量內燃機引擎「退休 」。

預計在今年底前亮相的大改款Genesis G90，近日不僅在自家韓國街頭出現了偽裝車身影，正式進軍歐洲市場的Genesis，歐規G90日前亦現身於歐洲街道上，對於排氣量規放非常嚴格的歐洲市場而言，G90大排氣量的引擎是不太有可能繼續使用，因此Hyundai-Kia集團將藉由大改款車型發表後，淘汰集團目前僅存的5.0升V8引擎。

用於現行Genesis G90中的5.0升V8引擎將走入歷史。（取材自Genesis）

這具Tau 5.0升GDi自然進氣V8引擎，在第二代Genesis G80、現行Genesis G90、Kia K9，以及G90前身Hyundai Equus都曾使用過，但是今日(15)所發布的小改款Kia K9已不見該動力，且熱愛大排氣量的美國 市場也已不再販售K900 (美規K9車名)，加上先前發行的全新Genesis GV80與大改款G80，車系中動力最強的車型皆改採3.5升SmartStream T-GDi渦輪增壓V6汽油引擎，種種現象代表Hyundai-Kia集團的5.0 Tau GDi確實將走入歷史。

第二代小改款Kia K9今日(15)在自家南韓市場正式上市，動力編成中已不見先前使用的5.0升V8引擎。（取材自Kia）

另外，大改款Genesis G90將承襲品牌其餘車款的設計元素，包括五邊形盾型Crest Grille水箱護罩、延展至兩旁的線條由前至後以全新Quad Lamp四頭燈、盾型鍍鉻尾管等，至於動力方面將以最大馬力375hp/54kgm的SmartStream G3.5 T-GDi渦輪增壓V6引擎為主，正式取代5.0升V8引擎，並預計將於明年推出純電版本eG90。