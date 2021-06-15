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勞斯萊斯首輛電動車有洋蔥 陪病童踏上重生之路

記者陳威任／綜合報導
頂級豪華品牌Rolls-Royce，其實早在四年前就推出了第一輛電動汽車。只不過，它不是一輛普同的乘用車，而是一輛名為SRH的兒童電動車。 圖／Rolls-Royce提供
頂級豪華品牌Rolls-Royce，其實早在四年前就推出了第一輛電動汽車。只不過，它不是一輛普同的乘用車，而是一輛名為SRH的兒童電動車。 圖／Rolls-Royce提供

在電氣化時代，各大品牌紛紛投入電動車的研發。對於頂級豪華品牌勞斯萊斯(Rolls-Royce)，其實早在四年前就推出了第一輛電動汽車。只不過，它不是一輛普同的乘用車，而是一輛兒童車，這輛名為SRH的兒童電動車，是專為Chichester的聖理查德醫院(St Richard’s Hospital)所打造的車款，作為兒童在進行兒科手術前，讓病童自行駕駛SRH到手術室。

「Self-drive to theatre」的宗旨是為了減輕兒童患者的壓力，孩...
「Self-drive to theatre」的宗旨是為了減輕兒童患者的壓力，孩子們可以自己開車，消除焦慮並用難忘的經歷取而代之。 圖／Rolls-Royce提供

現在，經過多年的服務，SRH現在回到位於古德伍德的勞斯萊斯之家，在2,000次行程達100,000米（62 英里）後進行日常維護工作。

SRH需要400小時才能打造完成，這項「Self-drive to theatre」的宗旨是為了減輕兒童患者的壓力，孩子們可以自己開車，消除焦慮並用難忘的經歷取而代之，而不是步行或被推到手術室。SRH帶有雷射蝕刻的RR徽章讓孩子在前往手術房的過程中少了點焦慮而更多了點新奇。

SRH在經過2,000次行程達100,000米（62英里）後，終於回到古德伍德的...
SRH在經過2,000次行程達100,000米（62英里）後，終於回到古德伍德的勞斯萊斯之家進行日常維護工作。 圖／Rolls-Royce提供

然而，這項任務並非沒有任何危險。長久使用下來，SRH的漆面和車身受到了一些損壞，這促使該汽車製造商進行召回以使其恢復到原來的設計和狀態。

勞斯萊斯汽車公司企業關係主管安德魯·鮑爾說，聖理查德醫院所有相關人員都對Rolls-Royce SRH感覺非常滿意，除了廣泛地使用外，並為許多孩子在病痛經歷上，做出積極貢獻，這讓它變得更加有意義。很高興在勞斯萊斯的故鄉看到它，並有機會讓它恢復到原來的宏偉狀態。

頂級豪華品牌Rolls-Royce，其實早在四年前就推出了第一輛電動汽車。只不過...
頂級豪華品牌Rolls-Royce，其實早在四年前就推出了第一輛電動汽車。只不過，它不是一輛普同的乘用車，而是一輛名為SRH的兒童電動車。 圖／Rolls-Royce提供

現在，Rolls-Royce SRH恢復了原來的狀態，重新投入使用，繼續為聖理查德醫院的孩子們帶來歡樂。

Rolls-Royce SRH恢復了原來的狀態，重新投入使用，繼續為聖理查德醫院...
Rolls-Royce SRH恢復了原來的狀態，重新投入使用，繼續為聖理查德醫院的孩子們帶來歡樂。 圖／Rolls-Royce提供

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