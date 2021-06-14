我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％

才剛停掉Skyline…Nissan GT-R也停止接單引揣測

記者趙駿宏／綜合報導
2021 Nissan GT-R也停止接單了。（取材自Nissan.JP）
2021 Nissan GT-R也停止接單了。（取材自Nissan.JP）

Nissan才剛剛被報導出要停止開發下一代Skyline的消息，日本Nissan的網站上就隨即被發現Nissan GT-R所有車型全部都停止接單，這麼巧合的事情也讓一眾車迷們匪夷所思，難道R35 GT-R也要順便收掉了嗎？

看到Nissan連續的負面消息，加上突然停止接單，自然會讓人有R35 GT-R是否真的要停產？R36 GT-R要發表了嗎？諸如此類的聯想。不過根據日本當地經銷商的消息指出，這次GT-R停止接單的原因是因為「2021年式的GT-R車型今年度配額已全部售完」，所以才會暫時關閉接單。等到下半年後，2022年式GT-R開始生產時，才會再次開放訂購。

所有GT-R的車型都被標上了停止接單的備註。（取材自Nissan.JP）
所有GT-R的車型都被標上了停止接單的備註。（取材自Nissan.JP）

不過截自2021年6月，尚無關於下一代R36 GT-R的任何開發消息。而可以確定的是R35 GT-R將會試圖通過日本「2022年開始生效的第二階段噪音法規」，並開始新一年度的生產。畢竟前不久2022年式的Nissan GT-R NISMO才盛大發表完，不可能還未接單就將產線收掉。

從日本Nissan的官方網站上看得到，所有GT-R的車型都被標上了こちらに掲載のGT-Rのオーダーは終了させていただきました。也就是全部停止接單的意思。而GT-R NISMO則是寫上Coming Soon，原廠表示GT-R NISMO預計將在2021年10月正式開始販售。

2022年式的Nissan GT-R NISMO才剛剛發表完。（取材自Nissa...
2022年式的Nissan GT-R NISMO才剛剛發表完。（取材自Nissan.JP）

等到下半年後，2022年式GT-R開始生產時，才會再次開放訂購。（取材自Niss...
等到下半年後，2022年式GT-R開始生產時，才會再次開放訂購。（取材自Nissan.JP）

日本

上一則

震驚日本！傳Nissan將終止Skyline等轎車系列開發

延伸閱讀

台灣三級警戒滿月 疫情稍穩 日本贈台AZ開打

台灣三級警戒滿月 疫情稍穩 日本贈台AZ開打
震驚日本！傳Nissan將終止Skyline等轎車系列開發

震驚日本！傳Nissan將終止Skyline等轎車系列開發
協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪

協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪
日韓領袖G7場邊會晤 「很高興見面」關係未解凍

日韓領袖G7場邊會晤 「很高興見面」關係未解凍

熱門新聞

Land Rover Range Rover Sport才問世15年與發展兩世代車型，卻已經達到100萬輛累積銷售成績與品牌第二暢銷產品地位。(圖：Land Rover提供)

躍身Land Rover第2暢銷 Range Rover Sport賣破百萬輛

2021-06-10 01:21
梅威瑟是拳擊場上的不敗拳王。 路透

不只拳擊場上不敗 拳王梅威瑟的車庫更是人生勝利組

2021-06-09 15:37
Toyota全新Land Cruiser 300發表。（取材自Toyota）

越野車老大哥 Toyota Land Cruiser 300發表 不怕路爛

2021-06-12 02:22
性能車款搭配鮮明車色更能展現個性。 圖／TOYOTA提供

挑車色很重要 88%車主認為顏色是購車關鍵

2021-06-11 15:19
LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

等7年…LEXUS NX大改款 增插電式油電混合 動力再加碼

2021-06-13 23:30
美國上路的汽車平均年齡首見超過12歲，而二手車市場需求高，車價比一年前上漲46.7%。(路透)

美國平均車齡首見超過12歲 二手車車價年漲46.7%

2021-06-14 04:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可

美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可
前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA
加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦