才剛停掉Skyline…Nissan GT-R也停止接單引揣測

2021 Nissan GT-R也停止接單了。（取材自Nissan.JP）

Nissan才剛剛被報導出要停止開發下一代Skyline的消息，日本 Nissan的網站上就隨即被發現Nissan GT-R所有車型全部都停止接單，這麼巧合的事情也讓一眾車迷們匪夷所思，難道R35 GT-R也要順便收掉了嗎？

看到Nissan連續的負面消息，加上突然停止接單，自然會讓人有R35 GT-R是否真的要停產？R36 GT-R要發表了嗎？諸如此類的聯想。不過根據日本當地經銷商的消息指出，這次GT-R停止接單的原因是因為「2021年式的GT-R車型今年度配額已全部售完」，所以才會暫時關閉接單。等到下半年後，2022年式GT-R開始生產時，才會再次開放訂購。

所有GT-R的車型都被標上了停止接單的備註。（取材自Nissan.JP）

不過截自2021年6月，尚無關於下一代R36 GT-R的任何開發消息。而可以確定的是R35 GT-R將會試圖通過日本「2022年開始生效的第二階段噪音法規」，並開始新一年度的生產。畢竟前不久2022年式的Nissan GT-R NISMO才盛大發表完，不可能還未接單就將產線收掉。

從日本Nissan的官方網站上看得到，所有GT-R的車型都被標上了こちらに掲載のGT-Rのオーダーは終了させていただきました。也就是全部停止接單的意思。而GT-R NISMO則是寫上Coming Soon，原廠表示GT-R NISMO預計將在2021年10月正式開始販售。

2022年式的Nissan GT-R NISMO才剛剛發表完。（取材自Nissan.JP）