贊助商Mercedes-Benz大手筆 斯圖加特公開賽奪冠送EQS

2021斯圖加特公開賽冠軍得主將可獲得一輛全新Mercedes-Benz EQS純電房車。(取材自Mercedes-Benz)

德國三芒星Mercedes-Benz自1979年冠名ATP 250系列網球錦標賽之一的斯圖加特公開賽,去年由於歐洲受到COVID-19新冠肺炎疫情 影響而停賽,今年的比賽已在6月8日正式開打,而又稱MercedesCup的斯圖加特公開賽,今年奪下冠軍的選手除了可以高舉金盃外,還可獲得贊助商賓士的大力獎賞。

去年飽受新冠肺炎疫情肆虐,讓歐美各地不少大小運動賽事停辦或採取延賽的措施,今年在陸續施打疫苗 後、疫情逐漸好轉的跡象,時隔一年的斯圖加特公開賽 (MercedesCup) 終於可以如期開打。身為長期贊助商的Mercedes-Benz,特別為今年錦標賽的冠軍再準備一輛「全新旗艦純電房車EQS」作為獎勵。

Mercedes-Benz自1979年起開始冠名ATP 250系列網球錦標賽之一的斯圖加特公開賽,故又稱MercedesCup。(取材自Mercedes-Benz)

為了確保每位參賽者都知道今年參賽冠軍的最大獎項非獎金也非獎盃,而是品牌最新旗艦純電大作EQS,Mercedes-Benz特意將EQS懸掛在球場的上方,上頭還寫著「This is for you, winner.」、「MercedesCup Winner's Car」,超高調的宣傳方式應該可以讓每位參賽選手更為比賽全力以赴。

Mercedes-Benz EQS將作為2021斯圖加特公開賽冠軍的獎品。(取材自Mercedes-Benz)

不過,Mercedes-Benz尚未透露這次斯圖加特公開賽冠軍獲得的EQS是什麼車型,但這輛全新純電房車已確定將在今年秋季率先於歐洲上市,目前動力最強大的車型為EQS 580 4MATIC+,其在前、後軸各配置一具電動馬達,動力輸出可達到516hp/87.2kgm,零百加速為4.3秒,另外,EQS 580 4MATIC+身上所搭載的107.8kWh大容量鋰電池組,經過歐洲WLTP標準測試後,最大續航距離長達了770公里。