挑車色很重要 88%車主認為顏色是購車關鍵

性能車款搭配鮮明車色更能展現個性。 圖／TOYOTA提供

買車要考量的事情很多，除了需求、配備、品牌及外型，也要針對自己的預算範圍內挑選最適合自己的車款。但有一點卻是相當有趣的重要關鍵，對於許多人來說，顏色是另一個重要因素，因為它反映了他們的個性。有些人在購買國民車款時希望可以挑大眾配色，有些人購買性能車款時，則希望有鮮豔明亮的配色，對於購車者來說，顏色可能比一般人想像的更重要。

在《2021 年汽車 顏色偏好消費者調查》的一項研究中，世界上四個最大的汽車市場（中國 、德國、墨西哥和美國 ）的4,000名25至60歲的人被詢問了他們對汽車顏色的偏好。其中，88%的人表示顏色是購買汽車的關鍵決定因素。

車色對於民眾購車扮演重要角色。 圖／INFINITI 提供

艾仕得汽車塗料全球色彩經理 Nancy Lockhart說，色彩心理是影響汽車購買決策的重要因素。通常，色彩反映了車主的個性。有趣的是，優雅、穩定和積極是受訪者所期望的主要色彩特徵。

黑色是美國及德國的車主最愛。圖為KIA Carnival尊貴8人座。 記者陳威任／攝影

最受歡迎的汽車顏色在每個國家都有很大差異。在美國，79%的參與者表示顏色是購買汽車時的一個重要因素。雖然在過去十年中白色一直是世界上最受歡迎的汽車顏色，但在美國接受調查的人中有30%選擇黑色作為他們最喜歡的汽車顏色，其次是白色 (15%)、藍色 (14%) 和灰色(13%)。該群體中有 21% 的人表示他們目前的汽車是黑色的，其次是灰色 (16%)、白色 (15%) 和銀色 (14%)。

白色依然是全球最受歡迎的車色，尤其又以亞洲國家最受歡迎。圖為Honda Odyssey登峰版七人座。 記者陳威任／攝影

在中國，29% 的受訪者認為白色是最受歡迎的車色，其次是黑色，佔26%。顏色對中國99%的受訪者來說也很重要，而64%的受訪者表示，如果沒有提供他們喜歡的顏色，他們會更換購車品牌。

在德國，83% 的受訪者表示顏色是購買汽車的重要因素。黑色是最受歡迎的顏色，佔32%，而藍色是第二流行的顏色，佔16%。相比之下，紅色是墨西哥最受歡迎的汽車顏色，受到22%的受訪者的青睞。在墨西哥，90%的受訪者在購買汽車時，顏色是一個關鍵因素。

墨西哥最愛紅色車身烤漆。圖為KIA Stonic 1.0T智慧油電驚豔版。 記者陳威任／攝影

該研究還揭示了購車者對漆面和效果的偏好。除中國外，所有市場都喜歡高光澤烤漆，在中國，一般高光澤漆(48%)和消光(52%)飾面之間幾乎平分秋色。