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土耳其路怒症駕駛單挑卡車 以小擊大最後GG了

記者陳威任／綜合報導
小車單挑卡車最後結果GG了。 摘自影片
小車單挑卡車最後結果GG了。 摘自影片

路怒症時有所聞，有些人平時謙和有禮，但一握上方向盤以後，就彷彿著了魔般，任何車只要不順他的意，就會啟動路怒開關，做出攔車或是逼車等動作。這樣的現象各國都常發生，在土耳其就有一位駕駛不知道什麼緣故和一台卡車卯上，一路試圖攔車，但大車依然不為所動，小車最後就因為量級不同，硬是被大車逼出走道。

這個事件發生在土耳其伊斯坦堡以東約450英里黑海沿岸的城市薩姆松附近。在整個影音中，兩名司機在道路上爭奪位置，推測應該是在之前發生了什麼樣的糾紛。小車的型號在土耳其被稱為Fiat Fiorino Panorama，在其他市場被稱為Qubo，是屬於商旅車款式，顯然體型與卡車有不小差距，但小車司機依然試圖要攔住卡車。

一路攔車的過程中，當大車開往外側車道時，小車企圖在外側攔阻大車去向，但無奈量級超距過大，當卡車順勢往外側靠時，小車就這樣被推離路邊並進入溝渠時，小車因為擦到外側溝渠而失控在道路上滑了一圈並滑到左側路肩上，然後慢慢地拉回馬路並相對安全地停下來。

當然，在不清楚雙方有何過節的情況下，雖然與卡車司機單挑似乎顯得非常不明智，但這當然不能成為卡車司機將任何人趕出道路的藉口。

影片來源：YouTube

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