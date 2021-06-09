不只拳擊場上不敗 拳王梅威瑟的車庫更是人生勝利組

梅威瑟是拳擊場上的不敗拳王。 路透

格鬥生涯維持不敗金身的「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）日前才與網紅屁孩保羅（Logan Paul）在美國 邁阿密滾石體育場進行拳擊表演賽，雖然因為沒有官方裁判而沒有勝敗紀錄，但據說光是這場表演賽，就能為梅威瑟賺進1億美元。

梅威瑟介紹他其中一個車庫的部分愛車。 摘自floydmayweather IG

梅威瑟除了是拳擊場上的不敗拳王外，極愛炫富的他更是人生勝利組，光是看他的愛車收藏就足以讓人瞠目結舌。最近，梅威瑟在Instagram上展示了他價值數百萬美元的豪華汽車 和超級跑車系列，其中包括多輛勞斯萊斯、賓利、法拉利和蘭博基尼。據TMZ Sport報導，梅威瑟最近瘋狂消費，在一周內購買了多達9輛價值近100 萬美元的新車。

Rolls-Royce Ghost。 摘自CarBuzz.com

上周，梅威瑟拜訪了位於拉斯維加斯的Towbin Auto Group經銷商，並訂購了一輛白色勞斯萊斯Ghost、一輛 2021年的Mercedes-Benz S560、一輛2021年Maybach轎車、一輛2021年的Dodge Journey、兩輛2021的Dodge Chargers和三輛2021的Dodge Challengers。除了勞斯萊斯Ghost是自用外，其他車都是梅威瑟為他的朋友和家人購買。

頂級Maybach轎車。 摘自CarBuzz.com

梅威瑟擁有100多輛汽車，其中大部分都塗成白色或黑色，並存放在他位於洛杉磯 和拉斯維加斯的兩座豪宅中。他將黑色汽車存放在洛杉磯，白色汽車存放在拉斯維加斯。他令人難以置信的收藏中的其他汽車包括幾輛Bugatti Veyron，一輛Grand Sport Vitesse、兩輛LaFerrari和一輛Aston Martin One-77。