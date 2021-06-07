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貝克漢投資事業+1 收購英老車電動化公司Lunaz 10%股份

記者趙駿宏／綜合報導
貝克漢正式收購英國老車電動化公司Lunaz 10%股份。 摘自Lunaz
貝克漢正式收購英國老車電動化公司Lunaz 10%股份。 摘自Lunaz

過往叱吒球壇的前英國足球明星貝克漢（David Beckham），在退役的投資事業也是相當多元，而他本身所擁有的投資公司DB Ventures也在近幾年將觸角伸進各大有潛力的產業，包括電競、大麻保養品公司等。而最近他們又收購電動車公司Lunaz的10%股份，正式晉身為最大股東之一，加入了 Rueben 和 Barclay 家族等投資者的行列。

Lunaz以重新轉換經典老車成為電動車聞名。 摘自Lunaz
Lunaz以重新轉換經典老車成為電動車聞名。 摘自Lunaz

Lunaz這家總部位於銀石賽道的集團共分為三間公司，Lunaz Design是專門將骨董車、老車重新設計轉換為電動車。另一間Lunaz Applied Technologies則是專門對對重型車輛(垃圾車、消防車)和工業車輛進行電動化改造。而Lunaz Powertrain則是開發所有電動車所需的模組化動力單元總成。

Lunaz也將電動化改造觸角延伸至重型和工業車輛。 摘自Lunaz
Lunaz也將電動化改造觸角延伸至重型和工業車輛。 摘自Lunaz

Lunaz集團的新戰略的第一階段是將老車和其他重型車輛轉換並再製造。Lunaz表示：到2030年，當主要市場的內燃機 (ICE) 禁令生效時，地球上將有超過 20億輛燃油動力汽車，透過再製造、升級改造和電氣化可以防止很大一部分被直接報廢。

Lunaz 1961 Bentley Continental Flying Sp...
Lunaz 1961 Bentley Continental Flying Spur。 摘自Lunaz

其中Lunaz Design已經成功改造出許多款電動化經典車，包括Rolls-Royce、Bentley、Range Rover和Jaguar，其中一輛電動化的1961 Bentley Continental Flying Spur還曾經獲得英國 Top Gear的「Electric Vehicle Awards」電動車獎。

Lunaz創始人兼首席執行長David Lorenz表示：「我們的方法將節省運營商的資金，同時在全球電動化中減少資源浪費。全球經濟中到處都有證據表明環境責任和商業不再相互衝突。」

Lunaz Design已經成功改造出許多款電動化經典車。 摘自Lunaz
Lunaz Design已經成功改造出許多款電動化經典車。 摘自Lunaz

電動車 投資 英國

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