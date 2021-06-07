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福斯ID.4電動警車登希臘小島 藍白塗裝帥氣服役中

記者陳威任／綜合報導
福斯ID.4維持希臘警車的白底搭配上藍色條紋，並搭配上橄欖枝妝點的警徽。（圖：Volkswagen提供）
福斯ID.4維持希臘警車的白底搭配上藍色條紋，並搭配上橄欖枝妝點的警徽。（圖：Volkswagen提供）

希臘是許多人度蜜月或旅行時的首選，當地政府也以得天獨厚的環境每年賺進大筆觀光財。但為了減少環境破壞、打造綠能環境，希臘政府也希望逐步推動電動車，選定其中一個位於愛琴海的小島Astypalea作為嘗試，希望打造全綠能的島嶼，選用了福斯汽車集團（Volkswagen）的電動車ID.4來做為當地的警方使用，福斯集團執行長迪斯（Herbert Diess）更是親自到Astypalea將第一批的ID.4警車交給希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。

福斯ID.4將成為愛琴海小島Astypalea的公部門用車。（圖：Volkswa...
福斯ID.4將成為愛琴海小島Astypalea的公部門用車。（圖：Volkswagen提供）

這些福斯ID.4維持希臘警車的白底搭配上藍色條紋，並搭配上橄欖枝妝點的警徽，整體而言可說是十分帥氣。這些車將會被分配給當地的警察、港口警察、機場管理局以及政府單位使用，另外也已經在當地開設充電站，包括公共與私人的充電站。

福斯ID.4維持希臘警車的白底搭配上藍色條紋，並搭配上橄欖枝妝點的警徽。（圖：V...
福斯ID.4維持希臘警車的白底搭配上藍色條紋，並搭配上橄欖枝妝點的警徽。（圖：Volkswagen提供）

此外，未來當地也會導入更多的電動車，希臘政府也會對當地購買這些電動車的居民進行補助，並且啟動全電動汽車與機車共享服務，該島將在2023年之前開設一個3兆瓦的新太陽能園區，該園區將覆蓋島上電動汽車充電所需的100%能源，以及該島整體能源需求的50%以上。到2026年，綠色能源系統將擴大到覆蓋該島80%以上的需求。

希臘愛琴海的小島Astypalea建立第一個充電站。（圖：Volkswagen提...
希臘愛琴海的小島Astypalea建立第一個充電站。（圖：Volkswagen提供）

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