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開車碰到淹水怎麼辦？專家揭應對SOP 最重要是這點

編譯中心／綜合報導
因受鋒面接近及颱風外圍環流，加上瞬間強陣雨影響，北市多處淹水；日本專家曾進行相關測試，並點出行車時遇到淹水的各種注意事項。（記者季相儒／攝影）
因受鋒面接近及颱風外圍環流，加上瞬間強陣雨影響，北市多處淹水；日本專家曾進行相關測試，並點出行車時遇到淹水的各種注意事項。（記者季相儒／攝影）

在梅雨鋒面接近加上颱風外圍環流影響下，台灣雙北地區4日降下大豪雨，各處傳出淹水災情，不少街道積水甚深的影像畫面也在網路瘋傳。而針對在駕駛途中遇到淹水狀況該如何處理，日本專家曾進行相關測試，並點出行車時遇到淹水的各種注意事項。其中最重要的是，路面有明顯淹水時，絕對不要貿然進入，以免發生危險。

根據日本自動車連盟（JAF，Japan Automobile Federation）的官網說明，若駕駛在行車途中得知颱風、大雨即將來襲的天氣消息，首先應盡量遠離行經地下通道、河邊、沿海地區以及陡坡等危險地帶；接著應注意淹水的深度狀況，若積水漸深，將阻礙汽車行駛，因此最重要的是盡量在水位上升前撤離。

而針對「車輛涉水狀況」，JAF透過實驗測試得出，一般轎車在「水深30公分」時，水大約會落在車前方保險桿的上方，此時以時速10公里能順利通過，但加速至時速30公里時，雖然尚能行駛，但會捲起大量積水進入引擎；而在「水深60公分」時，水位已覆蓋至擋風玻璃底部，就算只開時速10公里，引擎也很快就自動熄火。

JAF指出，當大雨發生導致路面淹水時，無法通過觀察測量水位，但此時的深度有可能比想像中還更深，因此只要遇到路面有明顯淹水時，絕對不要貿然進入，以免發生危險。此外，若不幸行駛到淹水路面，JAF提醒，只要人還坐在駕駛座上，即使水深超過汽車地板，也不會立即被淹沒，車子會暫時飄浮起來無法移動，此時應冷靜求助，靜候救援，切勿貿然涉水。

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