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避疫少開車 全美去年交通死亡率 反上升7%

編譯林梅婕╱綜合4日電
2020年交通事故死亡事件上升7%，為13年來成長幅度最高。(路透)
2020年交通事故死亡事件上升7%，為13年來成長幅度最高。(路透)

根據聯邦公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)公布的最新統計，2020年交通事故死亡事件上升7%，為13年來成長幅度最高。

儘管去年爆發新冠肺炎，民眾外出的活動量比以往減少許多，當局認為超速、沒繫安全帶、或是在駕駛過程中喝酒及使用毒品等，是導致死亡增加的主因。

3日公布的該統計指出，去年的里程數總計比2019年減少13%，卻有多達3萬8680人死於交通事故，也是2007年來最高紀錄；官方稱這只是初步統計，最終結果一般都是在秋季才公布。

摩托車相關死亡事故共5015件，占比上升9%；腳踏車死亡事件一共846件，上升5%；行人死亡事件仍維持平穩，共6205件；至於大眾運輸工具造成的死亡人數也上升5%，達到2萬3395件。

不過卡車相關死亡事故則降低2%，而65歲以上的長者死於交通意外的人數也降低9%。

當局表示，統計指超速事件在去年增加許多，飆車的案例更是不在少數。

初步統計也顯示，去年汽車行駛的哩程數總計和2019年相比減少4302億哩；去年每行駛1億哩就有1.37人死亡，比2019年的1.11人還高。

汽車 毒品 新冠肺炎

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