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加一次氫跑超過1千公里 二代Toyota Mirai打破世界紀錄

記者黃俐嘉／綜合報導
Toyota Mirai以單趟行駛1,003公里的成績，超越四月底達成887.5公里的Hyundai Nexo。 摘自Toyota
Toyota Mirai以單趟行駛1,003公里的成績，超越四月底達成887.5公里的Hyundai Nexo。 摘自Toyota

目前市面上加入氫燃料車的車廠還未如純電車來的廣泛，但日系Toyota與韓系Hyundai在發展氫燃料車領域方面可說是相當積極，尤其Hyundai在推出劍指Toyota Mirai的全新Nexo氫燃料休旅後，更分別在2019年與2021年創下加滿氫後，單趟行駛最遠的世界紀錄 (778公里、887.5公里)！

但Hyundai Nexo再度刷新自身與世界紀錄後的一個月，去年12月初於日本市場首發的第二代Toyota Mirai，隨即在五月底創下新紀錄，擠下Hyundai Nexo成為目前單趟行駛距離最遠的氫燃料車，成為新的世界紀錄保持「車」！

Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！...
Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！ 摘自Hyundai

在5月26日早上5點43分，Toyota Mirai從法國巴黎奧利的一處加氫站出發，途中經過巴黎以南、盧瓦-謝爾省、安德爾-盧瓦爾省，沿途行經的路線多半是柏油道路或一般的公路上，在車載系統顯示車輛剩餘9公里後，經過獨立機關認證，此趟Toyota Mirai在法國總共行駛達1,003公里，超越Hyundai Nexo先前的887.5公里，平均每100公里消耗0.55公斤氫氣。

第二代Toyota Mirai五月底在法國創下加一次氫就跑超過1000公里的世界...
第二代Toyota Mirai五月底在法國創下加一次氫就跑超過1000公里的世界紀錄。 摘自Toyota

這次創下的新世界紀錄是由四位駕駛輪流完成，包括Energy Observer創始人Victorien Erussard，以及Toyota Motor Europe工程師James Olden、Mirai產品經理Maxime le Hir與Toyota France公關經理Marie Gadd，全程採用了「eco-driving」駕駛模式並遵從道路速限行駛，最終完成氫燃料車Mirai展現長距離行駛的能力。

第二代Toyota Mirai內部具備了三個氫燃料罐，總儲存量從4.6公斤增加至...
第二代Toyota Mirai內部具備了三個氫燃料罐，總儲存量從4.6公斤增加至5.6公斤。 摘自Toyota

第二代Toyota Mirai提供了更出色的動力與續航能力，內部具備了三個氫燃料罐，總儲存量從4.6公斤增加至5.6公斤，而原廠表示Mirai在正常駕駛條件下，加滿氫後可行駛約650公里，使用700bar加氫站可於五分鐘內補滿氫氣。

此趟Toyota Mirai在法國總共行駛達1,003公里，超越Hyundai ...
此趟Toyota Mirai在法國總共行駛達1,003公里，超越Hyundai Nexo先前的887.5公里，平均每100公里消耗0.55公斤氫氣。 摘自Toyota

儘管氫燃料車在市場中仍未普及，但從Toyota與Hyundai兩品牌先後創下加滿氫後單趟最遠行駛距離的紀錄後，無疑皆是在展現氫燃料車作為零排放技術及長途駕駛的能力。

Toyota Mirai以1,003公里成為世界上單趟續航力最強的氫燃料車。 摘...
Toyota Mirai以1,003公里成為世界上單趟續航力最強的氫燃料車。 摘自Toyota

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