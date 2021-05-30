總統豪華專車準備通電 拜登將坐上帶電的「野獸」？

美國總統座車「The Beast」。 （取材自autoexpress）

美國 總統專車「野獸」(The Beast)，可說是地表最安全的總統專車之一，更是全球焦點。而美國現任總統拜登（Joe Biden）一直是電動汽車 的堅定支持者，日前才試駕了Ford純電皮卡F-150 Lightning，或許這位電動車愛好者的下一步，就是讓野獸邁向電氣化。

據美國網站CNET報導，全國廣播公司商業頻道華盛頓高級通訊員Eamon Javers引用白宮 新聞秘書莎奇（Jen Psaki）的話，將總統豪華專車「通電」，確實是總統曾經提及過的，並且對他來說是一個目標。

美國總統座駕除基本的防彈、防爆、防火等防護外，車內相關設備、動力以及科技都全數都保密，加上身形魁武，被美國民眾稱為「The Beast」（野獸）。（取材自推特／＠The White House）

儘管美國總統專車的細節向來是一個嚴密保護的秘密，但根據目前已知訊息，野獸的整車重量在15000到20000磅（6.8噸~9噸），儘管它被掛上凱迪拉克品牌，但它的底盤則是基於通用商用卡車底盤。

車身遍布厚重的裝甲，車窗厚度12公分，前擋風玻璃厚度達到15公分，車門厚達20公分。這使得這輛車能夠抵禦槍支甚至小型炮火的攻擊。油箱採用M1A2坦克工藝製造，車輪為加強的凱夫拉纖維製成的防爆胎，即使輪胎損壞，該車照樣能用鋼圈高速行駛。

GM Hummer EV。（取材自GM）

最近有消息顯示，Hummer EV的重量將超過9000磅，這似乎讓這款車有機會成為製造電動野獸的基礎。前提是它必須足以支撐所需的額外數千磅的裝甲和生命支持設備，以使其足以滿足特勤局的要求。

但是，「電氣化」一詞可能僅意味著白宮希望將野獸成為混合動力汽車，與真正的純電車款之間就有不小的差異，但可以確定的是，如果能導入電氣化，在電動馬達的加持下，野獸的性能表現將有機會進一步提升。