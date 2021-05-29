Volvo XC90風光奪美「Parents Magazine」家庭用車首選　

作為 VOLVO 旗下的旗艦車型，XC90 不只豪華、科技與安全面面俱到，更在友善孩童的設計理念下，獲得北美「Parents Magazine」評選為最佳家庭用車首選，在其他汽車品牌共 9 款車型中脫穎而出。 （取材自Volvo）

VOLVO 致力打造世上最安全的汽車 ，投入照顧所有乘員的理念，透過體貼的實用設計傳遞給車主。作為 VOLVO 旗下的旗艦車型，XC90 不只豪華、科技與安全面面俱到，更在友善孩童的設計理念下，獲得北美「Parents Magazine」評選為最佳家庭用車首選，在其他汽車品牌共 9 款車型中脫穎而出。

「Parents Magazine」是全球各地父母親獲取資訊的主要渠道，此次評選特別咨詢獲得認證的兒童安全技術人員與編制內的汽車專家，評估超過 50 款擁有高科技、安全性、日常便利性，以及可滿足家庭多人乘坐的新車，包括小型廂型車、三排座椅休旅 車與家庭房車等類別。而能夠入圍 2021年度最佳家庭用車的關鍵標準，包括車廠安全測試的星等、經兒童安全技術人員認證許可的汽車座椅，同時藉由試車人員評估煞車、轉向、加速及安全科技測試等全方位評測。

正七人座的 Volvo XC90 向來以北歐時尚的斯堪地那維亞風格與寬敞車室空間而聞名於世，英國的「WHAT CAR」亦對 Volvo XC90 的座椅設計給予肯定，在在顯示 VOLVO車艙空間的體貼設計與巧思。 （取材自Volvo）

正七人座的 Volvo XC90 向來以北歐時尚的斯堪地那維亞風格與寬敞車室空間而聞名於世，如同消費者對 VOLVO 期望一樣，XC90具備無微不至的標準安全配備，包含智能駕駛輔助科技、易於拆裝兒童安全座椅的LATCH 系統、及整合後座椅內的兒童增高座椅等。另外值得一提的是，英國的「WHAT CAR」亦對 Volvo XC90 的座椅設計給予肯定，便利第三排進出的第二排座椅設計，能同時容納三張兒童安全座椅的第二排空間等，在在顯示 VOLVO 車艙空間的體貼設計與巧思。

Volvo XC90 高標準安全科技亦獲得了美國 公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety,IIHS）的 Top Safety Pick Plus（TSP+）肯定。自2013 年起至 2021 年 3 月止，VOLVO 獲得年度 TSP+ 肯定數量超過其他汽車製造商，同時，XC90 甚至獲得美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA）五星級安全評價，其主被動防護科技無庸置疑。從車體結構到被動防護，延伸至主動安全科技到維持呼吸健康的 Cleanzone，一切以使用者為出發，實現 VOLVO 對於行車安全的願景，企盼不再有 VOLVO 車主因事故而傷亡，堅持守護車主每次與家人出行的珍貴回憶。