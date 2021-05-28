疫情下自動駕駛車實戰「僅有乘客」彷如未來車

Waymo在美國的自駕車領域處於領先地位。(路透)

「僅有乘客」的叫車服務是自駕車 Waymo去年底在鳳凰城的嘗試，在疫情 期間人車較少的道路上，無人駕駛的方向盤自己轉，煞車和油門踏板時而上下，被形容為「未來車」。

上了計程車或共乘工具，一般人通常會直覺地彎身向前，跟「運將」（駕駛）打聲招呼，不過，若是坐上駕駛座空空的自動駕駛車，乘客只能隔著透明防疫板，和「空氣」打招呼。

2009年搜尋引擎龍頭Google提出自動駕駛車計畫，Waymo獨立成為Google母公司Alphabet旗下開發自駕車技術的品牌，總部設在加州 山景市（Mountain View）。

2019年Waymo在亞利桑那州啟動小規模的叫車服務，當時方向盤後面的駕駛座一直有人在，以利進行必要的輔助；去年10月，完全無人駕駛的叫車服務開始在鳳凰城（Phoenix）郊區上路。

「像進入未來時代」，住在加州的危慈安分享搭乘完全無人駕駛自動車的體驗，「非常驚喜、新鮮、轉彎很安全」。

因公出差到鳳凰城，在下榻旅館經由一位年長白人太太的口碑推薦，她和同事們決定把預訂好的租車先擺一邊，讓「機器人」載一程。

當外觀有8個旋轉感應器等偵測設備的Waymo自駕車抵達，開車門入座後有語音招呼、確認載到正確的叫車者，乘客與駕駛座中間隔著透明壓克力板，避免關鍵設備的碰觸。

車程中，她的視線被空空的駕駛座吸引，儘管駕駛座的安全帶是扣上的，技術上看來只扣到空氣。在一般道路上，按規定的車速行駛，並非「機器人慢吞吞」的速度。

危慈安是連鎖品牌超市的人力資源副理，自稱不是科技達人的她肯定自駕車技術的貢獻，尤其對外地人、視力弱勢族群、以及疫情期間怕與陌生駕駛接觸的乘客都有其優點。當天10分鐘車程的車資為5美元（約新台幣140元）。

儘管疫情期間人車較少，自駕車在真正的道路上實戰，仍預告了Waymo在過去12年來，對相關科技的準確性累積了信心。

由於一般人在心理上對自駕車的接受程度仍有障礙門檻，Waymo用的字眼是「僅有乘客」（rider only）而非「完全無人駕駛」（fully driverless）。

然而，無人駕駛的爭議從來沒斷過。兩星期前，乘客強森（Joel Johnson）分享一則YouTube影音，記錄一趟自駕車「卡住」的搭乘經驗，車子兩度對道路前方的交通錐反應不過來，停在路中間。影片呈現他和Waymo遠端控制人員的對話，最終由專人到現場駕駛，帶他到目的地。

「不管是人駕或者自駕，都不能犧牲安全。」亞利桑那州立大學（Arizona State University）社會未來創新學院副院長梅納（Andrew Maynard）接受中央社記者視訊專訪說，就算是全世界最好的科技，若有人覺得不安或者經驗不好，就會影響輿論，這是之所以無人車駕駛技術緩慢且謹慎發展的原因之一。

自動駕駛車的人工智慧、機器學習等演算不難，難的是如何面對意外的狀況，像突然飛來的塑膠袋等。專攻創新與危機研究的梅納表示，他能接受坐在偶爾對交通狀況有困惑反應的車子，而不是會肇事的車子。

複雜的道路環境、人與科技交會的駕駛變數，讓自駕車的挑戰高。即使如此，叫車服務Uber、電動車特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）多家公司都在投入彷彿看不到人，卻有「靈魂」的未來式交通技術。