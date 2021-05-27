我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆腦死 妻兒無助

州長來電「妳中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

氫能車「3個優勢」勝過電動車 明年北京冬奧上路

記者戴瑞芬／即時報導
氫能車2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。(取材自科技日報)
氫能車2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。(取材自科技日報)

零下30度的極寒天氣下發車仍可「冷啟動」、爬坡度高於20%的路面上，車速可達每小時15至20公里、進車25分鐘內速熱升溫10度……中國宣布，212輛氫能客車、5座100％綠氫加氫站將在明年北京冬奧會、殘障奧運會上路，預計總碳減排量約30噸。

中國氫能車近3年技術攻關，掌握新一代快速冷啟動高功率密度燃料電池系統和極寒條件下快速升溫動力電池系統。負責氫燃料客車安全出行保障測試技術研究的北京市產品質量監督檢驗院研發主任胡芳芳指出，在2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。

科技日報報導，北汽福田氫能車整車集成熱管理技術可將氫燃料電池系統的餘熱供車廂取暖，有效降低氫耗與電耗，達到節能效果。同時，整車動力性的創新管理使燃料電池與動力電池能量實現耦合，對整車動力效率進行優化，實現低溫快速冷啟動與節能運行目標。

冬奧會舉辦期間，氣溫低值可達零下三四十攝氏度，而且北京2022年冬奧會項目場館分布於北京、延慶、張家口三個賽區，距離跨度近200公里，低溫環境下的車輛啟動、續航、山地路況對氫燃料汽車的考驗嚴苛。

北汽福田團隊先前已在內蒙古牙克石高寒地區，實地上路測試12公尺長的氫燃料電池大巴車在大雪覆蓋的道路上行駛。測試發現，車輛在低於零下25攝氏度環境下靜置72小時後，整車動力電池系統平均加熱速率達到每分鐘5攝氏度。

目前，首批6輛零碳排氫能汽車已完成整車測試，預計6月交付使用，提供動力燃料的加氫站已建成2座。北京交通發展研究院的預測，北京冬奧會期間，212輛氫燃料電池客車、5座100%綠氫加氫站提供加氫服務，預計每輛車節油效益可達每公里0.28升，減碳效益0.75千克，總碳減排量約30噸。

專家也預計，到2050年，氫能將成為與汽油、柴油並駕齊驅的終端能源體系消費主體。氫能將承擔全球18％的能源終端需求，創造超過2.5兆美元的市場價值，燃料電池汽車將占據全球車輛的20％-25％。

北京 汽車 低溫

上一則

跟著Lamborghini休旅車 探索6500公里日本公路壯遊

延伸閱讀

美眾議員將提案 懲罰支持北京冬奧的企業

美眾議員將提案 懲罰支持北京冬奧的企業
中國稱願捐疫苗 台灣憂分化統戰

中國稱願捐疫苗 台灣憂分化統戰
北京回應澳洲 渲染戰爭極不負責

北京回應澳洲 渲染戰爭極不負責
布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

熱門新聞

老奶奶向大家證明，跑賽道不僅是年輕人的遊戲。 摘自MattyB727-Car Videos

活到老飆到老…82歲老奶奶開著Porsche跑車奔馳賽道

2021-05-24 12:58
超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）。（路透）

藍寶堅尼以92億元出售？福斯汽車說話了

2021-05-26 01:45
特斯拉執行長馬斯克考慮在俄羅斯設廠。Getty Images

馬斯克：特斯拉可能在俄羅斯設廠

2021-05-21 07:29
台積電。(路透)

台積電MCU產量增6成 解決車用晶片荒

2021-05-20 23:24
Acura TLX Type S將於6月開始販售。（圖：Acura提供）

全新355匹Acura TLX Type S 6月北美販售

2021-05-24 01:46
特斯拉25日宣布，正放棄部分車款駕駛輔助系統中採用的雷達。（美聯社）

自駕只靠純鏡頭？特斯拉掰了部分車款雷達

2021-05-26 00:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡

加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡
鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
AZ、嬌生疫苗的血栓副作用 德科學家：找到破解法了

AZ、嬌生疫苗的血栓副作用 德科學家：找到破解法了