跟著Lamborghini休旅車 探索6500公里日本公路壯遊

白川鄉合掌村。 圖／Lamborghini提供

一般人對Lamborghini的印象是什麼？超跑 、很貴的跑車，很戰鬥沒辦法天天開的車款。這些都是以往人們對Lamborghini的印象，但這倒也沒錯，如果光看Lamborghini的跑車系列的確戰鬥氣息相當強烈，但直到他們推出了首款休旅 車Urus，一切就都不一樣了。

京都八坂神社。 圖／Lamborghini提供

Lamborghini Urus休旅車在發表後不僅成為品牌最暢銷的車款，更為Lamborghini帶來相當可觀的收益，放眼亞洲各國，日本 可說是Lamborghini最大宗的市場之一，日本人喜歡Lamborghini的程度十分瘋狂。也因此原廠在今年於日本進行了一項史無前例的公路壯遊，透過兩台Urus在日本行駛超過6,500公里，帶大家一探日本全國各地的公路美景，證明開著Urus也是能咨意遨遊的。

日本百名山之一的鳥海山。 圖／Lamborghini提供

這趟旅途於於4月26日從日本南部的福岡出發，經過17個不同的地區，最終在5月23日完成任務。

在旅途的上半段兩台Urus行駛過了廣島、神戶、大阪、名古屋、金澤、山形和秋田，途中也遇到許多令人難以忘懷的絕美景色。從起點福岡開始，參觀了以光之路而聞名的宮地嶽神社，接著到了廣島，在原爆圓頂館前駐足停留。在香川縣，兩台Urus經過以花和海洋美景著名的浦島花公園，然後穿過12,300 公尺的瀨戶大橋，沿途景色真是美不勝收。

秋田縣道298號為櫻花與油菜花盛開的地方。 圖／Lamborghini提供 明石海峽大橋。 圖／Lamborghini提供

到了有日本美景之都的備前市，和日本首個世界文化遺產「姬路城」合照，都讓Lamborghini Urus的這趟壯遊充滿了濃濃的日式風情。

日本首座世界文化遺產「姬路城」。 圖／Lamborghini提供

在深山中幽靜的世瀧瀑布映襯下，Urus跨越了奈良吉野山的越野步道，征服了泥濘的地形。在行駛過程中，Urus遇到了吉野川上飄揚的鯉魚旗，共有200條鯉魚旗在蔚藍的天空中遨遊。

奈良十津川世瀧瀑布。 圖／Lamborghini提供 吉野川上飄揚的鯉魚旗。 圖／Lamborghini提供 青森蕪嶋神社。 圖／Lamborghini提供

經過洛西竹林公園、八坂神社，然後沿著太平洋海岸繼續行駛，來到了日本最大的湖泊琵琶湖，最後則是來到了日本尚未被污染的淨土白川鄉。隨後依序前往北海道、仙台和橫濱，最終回到目的地：東京六本木的THE LOUNGE TOKYO。

山口縣角島大橋。 圖／Lamborghini提供 京都洛西竹林公園。 圖／Lamborghini提供

Lamborghini表示：「這次的壯遊，充分體現了日本這個國家的文化與魅力，同時也為大家證實Urus的多功能性，世界上第一款將超級跑車的靈魂與SUV的功能融合在一起的超級運動型跨界車款。Urus使駕駛員能夠解鎖任何道路以探索任何地形，從道路、賽道到沙灘、雪地、礫石或各式非鋪裝路段。」

石川縣的「千里濱沙灘公路」。 圖／Lamborghini提供

當然我們要再次提醒，Lamborghini Urus搭載著4.0升V8雙渦輪增壓引擎，有著650ps最大馬力與86.6kg-m最大扭力，0-100km/h加速僅需3.6秒，極速可達306km/h，性能表現可是不比一般的超跑來的遜色。