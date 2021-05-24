活到老飆到老…82歲老奶奶開著Porsche跑車奔馳賽道

老奶奶向大家證明，跑賽道不僅是年輕人的遊戲。 摘自MattyB727-Car Videos

駕駛樂趣，這一個詞代表什麼？或許在汽車 文化薄弱的國家，駕駛樂趣可能只被簡化成「飆車、年輕人或紈絝子弟幹的事」。但在歐洲，駕駛和汽車文化這件事，可是不分老幼，只要喜歡都能追隨一輩子的興趣，就如同這位已經白髮蒼蒼，但仍然開著愛車Porsche 911 GT3 RS在場上飛奔的義大利 奶奶。

影片來源：YouBute/MartyB727

有一位YouTuber MattyB727最近參加了義大利Monza賽道的賽道日，在一般的賽道日當中，都是允許民眾自由報名參加，只要符合安全規範都能開著自己的愛車下賽道跑一跑，然而當天吸引他目光的不是什麼名貴跑車，而是一輛綠色且貼有許多彩繪的Porsche 911 GT3 RS(991.2)，因為其車主正是一位穿著賽車 服，白髮蒼蒼的82歲老奶奶，在滿是年輕人的賽車場上，這位奶奶實在特別吸睛。

而老奶奶所開的Porsche 911 GT3 RS在眾多性能車裡更不是省油的燈，她肯定累積了足夠的駕駛功力(說不定年輕時是賽車手)，才能那麼從容的開這這輛賽道機器下場奔馳。這也證明了，駕駛樂趣和賽車從來都不是年輕人專屬的遊戲，只要對它有熱情，在身體條件允許下都能夠開著車享受追風的快感。

82歲老奶奶開著911 GT3 RS仍然游刃有餘。 摘自MattyB727-Car Videos

而老奶奶所開的911 GT3 RS(991.2)搭載了4.0升自然進氣六缸水平對臥引擎，可輸出512匹馬力，能在3.2秒內完成0-100km/h加速，極速可達到312km/h。雖然是採用自然進氣的車型，但靠著優異的空氣力學，911 GT3 RS(991.2)還是能在紐柏林賽道跑出6分56秒4的驚人成績，絲毫不輸其他渦輪增壓的車型，是一輛名符其實的賽道機器。