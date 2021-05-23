BMW加入漫威電影宇宙 看黑寡婦狠操BMW X3

史嘉蕾喬韓森扮演的娜塔莎·羅曼諾夫和佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）扮演的妹妹葉蓮娜·貝洛娃（Yelena Belova）。(摘自片段)

儘管近期因為新冠肺炎疫情影響，也同步影響重磅電影 的上市計畫，漫威 影業就受到巨大影響，原本預計推出的新電影都因此推遲，也讓喜歡超級英雄電影的粉絲相當失望。近期漫威影業將即將上映的電影「黑寡婦」釋出部分片段，除了可以看到好久不見、由史嘉蕾喬韓森扮演的娜塔莎·羅曼諾夫外，當然少不了刺激的飛車追逐戲，而這次擔任超級英雄座駕的是BMW X3 M40i。

來源：Marvel Entertainment

漫威電影宇宙近期屢屢創造賣座大片，自然成為汽車 業者置入新車的最佳標的，不論是鋼鐵人Tony Stark在系列電影駕駛一系列的AUDI車款，黑豹則在飛車追逐中駕駛LEXUS LC 500，而驚奇隊長則在商業廣告中駕駛Nissan Z Proto。現在，BMW似乎將代替Audi為未來的漫威電影提供汽車。

在片段中，史嘉蕾喬韓森扮演的娜塔莎·羅曼諾夫和佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）扮演的妹妹葉蓮娜·貝洛娃（Yelena Belova）使用BMW X3 M40i逃離騎乘摩托車追逐的持槍女刺客。

BMW X3 M40i撞上停放的汽車並被子彈弄得一團糟，在剪輯的結尾，葉蓮娜·貝洛娃搶過方向盤並踢開車門，將車門撞飛並砸向刺客而解圍。當然，如果真的要飛車追逐時，BMW X3 M40i可能不會是第一選擇，但黑寡婦依然透過電影的180度原地轉身，展示出色的駕駛技能及BMW優異操控表現。