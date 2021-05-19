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韓國汽車正在被中國消費者拋棄？市占率已降至2.6%

記者林則宏／即時報導
圖為現代汽車早前參展廣州車展。（取自現代汽車（中國）投資有限公司官網）
圖為現代汽車早前參展廣州車展。（取自現代汽車（中國）投資有限公司官網）

韓國汽車似乎步上韓國手機的後塵，正逐漸被中國消費者拋棄。根據中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）統計，今年前四個月中國乘用車銷量為679.1萬輛，年比增長53.1%。但韓系車在中國市占率則從去年同期的4.2%縮至2.6%，在各國品牌中跌幅最大。

現代汽車2002年透過與北京汽車集團合資正式進入中國市場後，在中國的銷售量一度節節攀升，2013年北京現代銷售量更突破百萬輛，成為繼上汽大眾、一汽大眾之後，中國第三個年銷量破百萬的單一汽車品牌。

然而，隨著中國本土車廠崛起，2017年起，韓國兩大車廠在中國的銷售就開始出現衰退。2017年到2020年，北京現代的銷量分別為81.6萬輛、74.6萬輛、70.3萬輛和50.2萬輛。同期東風悅達起亞的銷量也一路從35.95萬輛跌至24.9萬輛。

上海第一財經指出，韓系車在中國的銷量連跌四年，迄今毫無止跌跡象。據中汽協統計，今年1至4月，東風悅達起亞銷量僅4.9萬輛，北京現代第一季也只賣出9.6萬輛。兩大車廠在中國的市佔率持續下滑。

面對在中國市場的銷售一再失利，現代集團CEO韓元泰在今年3月底的股東大會上曾表示，將通過改善品牌形象等方式恢復在中國的市場地位。

上個月上海車展登場前，現代起亞也舉辦「再飛躍 更中國」戰略發布會，提出本土化、新能源、轉型升級等發展戰略。

兩家車廠都計劃引進純電動車與多款新型燃油車進入中國市場，但截至目前為止，市場反應並不理想。

與此同時，今年前四個月，美系、中國自主品牌甚至已跌落谷底的法系車的市占率則都有所提升。其中中國自主品牌汽車，1至4月銷量達282.8萬輛，市占率41.6%，年比增長3.4%。

美系車今年前四個月在中國市場的市佔率則從去年的8.5%提升至9.2%，法係車從0.3%微升至0.4%。德系車則從24.8%下滑至23.1%，日系車從22.8%降至22.0%。

中國 汽車 北京

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