金融時報：鴻海帶頭衝 電子業進軍汽車製造領域

鴻海集團成立MIH聯盟，積極進軍電動車領域。 取材自鴻海集團網站

3月下旬，鴻海 集團首度召開MIH電動車 平台聯盟會員大會；身為全球最大電子產品代工業者，鴻海集團在這場大會展示的並非最新智慧手機模組，而是一組閃亮的汽車 底盤。

金融時報指出，鴻海集團此舉意圖明顯；這家組裝iPhone手機已十多年的公司，接下來已準備要生產汽車。

電動車時代來臨，正在顛覆汽車的結構和內部操作方式，並促使全球最大的兩項產業—汽車和電子業—進一步融合。

鴻海集團董事長劉偉揚指出，這個趨勢成為鴻海集團的顯著優勢，因為該公司具備較短的產品周期和速度快的經驗。他認為，傳統汽車製造商的「即時生產」商業模式以及庫存管理方式已經過時，有必要改變，「鴻海願意為汽車業帶來這種改變」。

MIH聯盟的會員數已突破1,200家，鴻海集團也在上周宣布與Fisker公司簽署框架協議，預計2023年底為Fisker生產電動車；另外，鴻海集團也將在18日宣布，集團子公司富智康與全球第四大汽車集團Stellantis進行策略合作。

金融時報報導，鴻海集團積極進軍電動車領域，將有助最大客戶蘋果公司（Apple）進入電動車產業。

以鴻海集團為首，許多電子公司都希望跨足汽車製造業；和碩目前已開始為特斯拉組裝電動車；台達電則開始生產電動車充電模組和電力傳動系統。這些進展都預示了工業史上的重大轉捩點：汽車和電子業的整合。

愈來愈多國家已設定汽柴油車輛退場時程，電動車勢必興起；電動車的外觀及性能和傳統汽車類似，但內部卻截然不同；傳統車廠因而面臨抉擇：快速取得電動車工程和軟體的新能力，或者退出生產行列。

與此同時，以汽車供應鏈為目標的電子公司，必須擁有機械工程的能力和完全不同的安全概念。

有意進軍汽車供應鏈的電子公司，則在新的趨勢發現商機；劉偉揚表示，汽車製造業者疫情期間的需求劇烈變動導致車用晶片短缺，顯示傳統車廠未能妥善處理這個問題，原本的供鏈模式已無法應對電動化新時代。

劉偉揚指出，相較於傳統汽車供應商，鴻海集團具備速度方面的優勢；他希望晶片短缺的教訓，能說服汽車製造商與鴻海集團合作，因為鴻海集團具備管理垂直整合供應鏈的經驗。

世界汽車工程師協會Fisita的商務開發主管泰勒（Steve Taylor）表示：「MIH聯盟可能成為科技和汽車製造領域間的重要橋梁。」

國際勞工組織（ILO）的資料顯示，去年電子業的價值估達2.2兆美元，聘僱多達1,800名員工；標普全球市場情報（ S&P Global Market Intelligence）則指出，汽車製造商20196年的營收為2.2兆美元；聯合國工業發展組織則表示，汽車業在2017年聘僱近1,700萬人；這兩大產業的整合，料將造成顛覆性的變化。