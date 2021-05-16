英國三菱拍賣收藏車 史上最貴Lancer Evolution出爐

三菱汽車英國分公司日前拍賣多輛原廠收藏車，各車的成交金額已經出爐。取材自Auto Auction網頁

日本三菱汽車 （Mitsubishi Motors）重整品牌銷售策略，調整歐洲市場營運模式之下，英國 分公司於3月底釋出多輛收藏車至網路拍賣 ，其中包括經典的Colt Lancer、Mitsubishi Jeep、Colt Galant、3000GT、第一代/第二代Shogun（台灣稱Pajero）越野車等，還有受到全球車迷矚目的多輛Lancer Evolution性能房車。

被三菱英國公司釋出拍賣的收藏車中，最受車迷關注的就是數輛Lancer Evolution性能房車。取材自Auto Auction網頁

英國三菱汽車（Mitsubishi Motors UK）結束拍賣後也彙整資料並排出最高價值的車款，當中車身具有Tommi Makinen冠軍車手親筆簽名的三菱Lancer Evolution VI TommiMakinen（俗稱6.5代），最終拍出驚人的10萬100（英鎊，下同，約14.3萬美元），成為三菱Lancer Evolution車系中官方拍賣最高價格的性能房車。

三菱Lancer Evolution VI TommiMakinen最終拍出驚人的10萬100英鎊，成為三菱Lancer Evolution車系中官方拍賣最高價格的性能房車。取材自Auto Auction網頁

緊追在後是由HKS操刀改裝的三菱Lancer Evolution IX MR FQ-360，在英國當地也是一款相當值得收藏的日系性能車，最終落槌價格為6萬8900英鎊，列為三菱Lancer Evolution車系官方拍賣成交價第三高。至於三菱Lancer Evolution X FQ-440 MR特別版，則是拍出5萬8100英鎊。

三菱Lancer Evolution IX MR FQ-360最終落槌價格為6萬8900英鎊，列為三菱Lancer Evolution車系官方拍賣成交價第三高。。取材自Auto Auction網頁

三菱Lancer Evolution X FQ-440 MR特別版，則拍出5萬8100英鎊 。取材自Auto Auction網頁

還有三菱Lancer Evolution IX Group N Works Rally拉力汽車，在這次拍賣也達到6萬1700英鎊的身價。英國三菱分公司表示，光是這四輛Lancer Evolution性能房車，就佔這次拍賣總金額60％，更代表三菱Lancer Evolution車系縱使已經停產，但各代車型與拉力賽車在市場上還是有相當大的吸引力。

三菱Lancer Evolution IX Group N Works Rally拉力汽車，拍賣金額為6萬1700英鎊。取材自Auto Auction網頁

至於Colt Lancer 1.4 Standard 2-Door、Colt Galant 2000 GLII、Galant GLSi拉力賽車、Mitsubishi Jeep則分別拍出1萬5000英鎊、1萬1600英鎊、1萬2500英鎊、2萬600英鎊等價格；還有三菱Starion、3000GT經典跑車也拍出2萬1100英鎊、2萬4500英鎊的新身價。