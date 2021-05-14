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賓士AMG我開大的！澳洲「牙縫超模」沉醉AMG G63狂放世界

記者趙駿宏／綜合報導
Jessica Hart也是Mercedes-AMG的忠實粉絲。摘自Mercedes-AMG
Jessica Hart也是Mercedes-AMG的忠實粉絲。摘自Mercedes-AMG

在最新一集的賓士Mercedes-AMG Uncovered影片中，AMG請來了澳洲「牙縫超模」Jessica Hart來分享她對於汽車以及AMG的熱情，在私底下的她可是熱愛汽車的聲浪勝過於她的模特兒工作呢。

影片來源：YouTube

Jessica Hart在澳洲出生長大，而她最著名的個人特色便是兩顆門牙中的牙縫。她在13歲時便參加了第一場的模特兒大賽，並在兩年後被星探發掘，就此開啟了超模生涯，不僅征服了全球的時尚界、廣告、服裝走秀，甚至成為了全球知名的維密天使(Victoria's Secret Angel)，遊走在巴黎、紐約、東京參加各種時裝秀與封面拍攝。

Jessica Hart的Mercedes-AMG G63。摘自Mercedes...
Jessica Hart的Mercedes-AMG G63。摘自Mercedes-AMG

看似光鮮亮麗的生活背後Jessica Hart時常自問，真正能激起她熱情的東西是什麼，不是那些浮誇的時裝、也不是那些奢華的派對、更不是她的模特兒生涯。其實在她的成長歷程中，在她房間牆上從來都不是什麼帥哥明星海報，而是像個小男孩般，貼滿了各式各樣的汽車，這才是最能激起她熱情的事物。

帶小朋友出門或買菜時開著G63都是一種享受。摘自Mercedes-AMG
帶小朋友出門或買菜時開著G63都是一種享受。摘自Mercedes-AMG

如今結婚有小孩的她，擁有一輛Mercedes-AMG G63，每天出門開著G63聽著那V8的澎湃聲浪，Jessica Hart表示在車內獨自的空間中，她才能感受到真正的自由，就連出門買菜都是一種享受。

Jessica Hart：車內獨自的空間中，她才能感受到真正的自由。摘自Merc...
Jessica Hart：車內獨自的空間中，她才能感受到真正的自由。摘自Mercedes-AMG

況且她與賽車手未婚夫James Kirkham還有一輛Mercedes-AMG GT R以及改成賽車用的Mercedes-Benz 280等各式各樣的汽車與重機。Jessica Hart覺得遇到James有如解放了真實的自己，兩個人都熱愛汽車，熱愛汽油與輪胎甩尾後的煙硝味，並且想告訴大家，忠於自我的感覺，將人生掌握在自己的手裡！

Jessica Hart述說著她有多熱愛汽車。摘自Mercedes-AMG
Jessica Hart述說著她有多熱愛汽車。摘自Mercedes-AMG
未婚夫James Kirkham更是熱愛汽車的車手與車廠老闆。摘自Mercede...
未婚夫James Kirkham更是熱愛汽車的車手與車廠老闆。摘自Mercedes-AMG

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