和1:10的自己跑誰贏？Ford Puma ST與遙控車賽道激戰

Puma ST的熱門程度，讓英國Designworks公司也替這輛車開發出一款1:10大小的遙控車。（取材自Carscoops）

Ford Puma ST是繼Fiesta ST後，讓Ford在英國 甚至歐洲地區又重新燃起入門性能鋼砲風潮的作品，採用Fiesta ST的底盤為基礎，在底盤高度上做了調整，營造出現代流行的跨界SUV感受，無非就是想讓入門的跨界休旅 也能享有Ford Performance的性能基因。

Ford Puma ST。（取材自Carscoops）

Puma ST的熱門程度，讓英國Designworks公司也替這輛車開發出一款1:10大小的遙控車，其精細程度就如同真正的Puma ST一樣，它搭載了能與402 W電動馬達配合的單速變速箱，採用前輪驅動的形式，並具有80 km/h（50 mph）的最高時速。

Ford Puma ST RC Car。 （取材自Carscoops）

至於我們真實的Puma ST則是搭載了三缸1.5L EcoBoost引擎，能輸出197hp/6,000rpm的馬力，扭力則為32.6kgm/2,500-3,500 rpm，搭配六速手排變速箱0-100km/h加速僅需6.7秒，極速220 km/ h。

當然，我們不會讓真實的汽車 與遙控車在同一個場上競速，這樣太不公平了。Puma ST將在英國Brands Hatch Indy賽道(約1.9公里)上全力衝刺一圈；而Puma ST遙控車則是在旁邊一座依Brands Hatch Indy賽道同比例縮小的卡丁賽道跑上三圈，來看看到底哪一方能勝出。

Louise Cook與Lee Martin一同研究這輛Puna ST遙控車。 （取材自Carscoops）

不管是Puma ST還是1:10的Puna ST，要參與這項挑戰的駕駛可都是大有來頭，在Puna ST遙控車上是由擁有6個歐洲冠軍和13個英國冠軍頭銜的遙控車手Lee Martin所駕駛；至於真正的Puna ST則是由英國拉力賽車手Louise Cook操駕，他可是拿下過FIA Production Car Cup for 2WD優勝以及英國女子拉力賽的冠軍車手。

Puma ST將在英國Brands Hatch Indy賽道(約1.9公里)上全力衝刺一圈；而Puma ST遙控車則是在旁邊一座依Brands Hatch Indy賽道同比例縮小的卡丁賽道跑上三圈，來看看到底哪一方能勝出。（取材自Carscoops）

Louise Cook與Lee Martin的Puna ST對決誰能勝出。（取材自Carscoops）

究竟Puma ST實車與1:10遙控車的戰爭誰能勝出呢？趕快觀賞這場精采的對決吧。

來源：Carscoops