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和1:10的自己跑誰贏？Ford Puma ST與遙控車賽道激戰

記者趙駿宏／綜合報導
Puma ST的熱門程度，讓英國Designworks公司也替這輛車開發出一款1:10大小的遙控車。（取材自Carscoops）
Puma ST的熱門程度，讓英國Designworks公司也替這輛車開發出一款1:10大小的遙控車。（取材自Carscoops）

Ford Puma ST是繼Fiesta ST後，讓Ford在英國甚至歐洲地區又重新燃起入門性能鋼砲風潮的作品，採用Fiesta ST的底盤為基礎，在底盤高度上做了調整，營造出現代流行的跨界SUV感受，無非就是想讓入門的跨界休旅也能享有Ford Performance的性能基因。

Ford Puma ST。（取材自Carscoops）
Ford Puma ST。（取材自Carscoops）

Puma ST的熱門程度，讓英國Designworks公司也替這輛車開發出一款1:10大小的遙控車，其精細程度就如同真正的Puma ST一樣，它搭載了能與402 W電動馬達配合的單速變速箱，採用前輪驅動的形式，並具有80 km/h（50 mph）的最高時速。

Ford Puma ST RC Car。 （取材自Carscoops）
Ford Puma ST RC Car。 （取材自Carscoops）

至於我們真實的Puma ST則是搭載了三缸1.5L EcoBoost引擎，能輸出197hp/6,000rpm的馬力，扭力則為32.6kgm/2,500-3,500 rpm，搭配六速手排變速箱0-100km/h加速僅需6.7秒，極速220 km/ h。

當然，我們不會讓真實的汽車與遙控車在同一個場上競速，這樣太不公平了。Puma ST將在英國Brands Hatch Indy賽道(約1.9公里)上全力衝刺一圈；而Puma ST遙控車則是在旁邊一座依Brands Hatch Indy賽道同比例縮小的卡丁賽道跑上三圈，來看看到底哪一方能勝出。

Louise Cook與Lee Martin一同研究這輛Puna ST遙控車。 ...
Louise Cook與Lee Martin一同研究這輛Puna ST遙控車。 （取材自Carscoops）

不管是Puma ST還是1:10的Puna ST，要參與這項挑戰的駕駛可都是大有來頭，在Puna ST遙控車上是由擁有6個歐洲冠軍和13個英國冠軍頭銜的遙控車手Lee Martin所駕駛；至於真正的Puna ST則是由英國拉力賽車手Louise Cook操駕，他可是拿下過FIA Production Car Cup for 2WD優勝以及英國女子拉力賽的冠軍車手。

Puma ST將在英國Brands Hatch Indy賽道(約1.9公里)上全...
Puma ST將在英國Brands Hatch Indy賽道(約1.9公里)上全力衝刺一圈；而Puma ST遙控車則是在旁邊一座依Brands Hatch Indy賽道同比例縮小的卡丁賽道跑上三圈，來看看到底哪一方能勝出。（取材自Carscoops）

Louise Cook與Lee Martin的Puna ST對決誰能勝出。（取材...
Louise Cook與Lee Martin的Puna ST對決誰能勝出。（取材自Carscoops）

究竟Puma ST實車與1:10遙控車的戰爭誰能勝出呢？趕快觀賞這場精采的對決吧。

來源：Carscoops

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