韓現代汽車美加召回39多萬車輛 恐引擎著火

韓國現代汽車在美、加召回39萬多輛汽車，有兩個問題可能導致引擎起火。(美聯社)

韓國現代汽車 （Hyundai）在美、加召回39萬多輛汽車，有兩個問題可能導致引擎起火。

這是最大規模的車輛召回行動，其中涵蓋2013年到2015年超過20萬3000輛的多功能休旅 車Santa Fe Sport SUV，有些車輛被二度召回；煞車液可能洩漏到防鎖煞車電腦裡，導致電力短路，進而引發火災。 根據美國 國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）週二公布的文件，完成維修、解決問題前，車主被要求將車輛停在室外並遠離建築物。

經銷商將更換保險絲，並在必要時更換防鎖煞車電腦。 車主六月份將接獲通知。

相關文件顯示，煞車電腦問題已在美國造成18起火災，所幸無人傷亡。

現代汽車表示，這次召回加強了2020年9月一項補救措施；去年9月召回後，該公司繼續調查，發現更換保險絲有助於降低安全風險。 現代透過聲明說，如今進行新的召回，以確保客戶安全。

除了20 多萬輛多功能休旅車Santa Fe Sport SUV，這次召回還涉及近18萬7000輛的2019年、2020年Elantras，以及2019年至2021年的Konas和Velosters，這些車款全配備排量2升的引擎。

這些車輛的主要問題是，活塞環可能未經適當熱處理，導致引擎損壞、機油洩漏並可能引起火災。 現代汽車說，活塞環也許太硬、碎裂，進而磨損引擎氣缸。活塞問題已引發五次大火，所幸無人受傷。

如有必要，經銷商將檢查並更換引擎，還將安裝活塞噪音感應軟體；車主也將於6月下旬收到通知。

現代汽車及同集團另一公司起亞（Kia）的引擎故障和火災問題已困擾這兩家公司五年以上，影響超過800萬輛車的車主。