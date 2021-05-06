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VOLVO安全領先業界 獲IIHS 「Top Safety Pick Plus」肯定

記者陳威任／綜合報導
Volvo XC40 Recharge 獲得美國公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety,IIHS ) 「Top Safety Pick Plus」肯定，更是首次獲得此一殊榮的小型全電動 SUV。(圖：國際富豪汽車提供)
Volvo XC40 Recharge 獲得美國公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety,IIHS ) 「Top Safety Pick Plus」肯定，更是首次獲得此一殊榮的小型全電動 SUV。(圖：國際富豪汽車提供)

對於行車安全，VOLVO 的堅持與努力深受全球消費者肯定！近日美國公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety,IIHS) 頒發「Top Safety Pick Plus」安全評鑑，VOLVO繼2月9款車、3 月5款車之後，XC40 Recharge電動車是最新獲得此一肯定的車款，同時也是首部獲得肯定的純電動小型休旅車款。

而VOLVO也在最新的XC40 Recharge電動車獲頒「Top Safety Pick Plus」殊榮後，成為唯一一間完整產品線都獲得IIHS 「Top Safety Pick Plus」肯定的汽車製造商。

VOLVO 旗下多部車款自2013年起獲 IIHS 「Top Safety Pi...
VOLVO 旗下多部車款自2013年起獲 IIHS 「Top Safety Pick Plus」肯定，在 XC40 Recharge 獲獎後，更讓 VOLVO 成為唯一一間完整產品線都獲得「Top Safety Pick Plus」肯定的汽車製造商。(圖：國際富豪汽車提供)

VOLVO汽車在2021年總計獲得 15 項「Top Safety Pick Plus」安全評鑑肯定，證明 VOLVO 專注於汽車安全的科技創新深獲肯定，舉凡聞名全球的 City Safety 都會安全防護系統，保護駕駛的同時亦能顧及行人與自行車騎士的用路安危，一切從日常交通場景出發，成為 VOLVO 全車系標準配備而非選配。

VOLVO汽車北美分公司總裁 Anders Gustafsson表示，「不因車身型式、動力機構或內裝設計而有所不同，每一部VOLVO汽車皆具有先進車輛防護科技避免意外。我們非常榮幸IIHS給予VOLVO汽車全車系Top Safety Pick Plus肯定，沒有任何其他汽車製造商能獲得如此榮譽。」

VOLVO 對行車安全的願景是沒有人員因為乘坐 VOLVO 汽車而喪生或嚴重受傷，持續精進安全科技的創新與研發，包含在新車中導入限速功能、衝出路面安全防護及輔助系統，以及搭載在 XC40 Recharge 上首次亮相的全新安全感知系統套件等。

2021 VOLVO獲頒IIHS Top Safety Pick Plus車型清單：

Volvo S90、Volvo S90 T8 Recharge

Volvo V90、Volvo V90 Cross Country

Volvo V60 Cross Country

Volvo S60、Volvo S60 T8 Recharge

Volvo V60、Volvo V60 T8 Recharge

Volvo XC40、Volvo XC40 Recharge

Volvo XC60、Volvo XC60 T8 Recharge

Volvo XC90、Volvo XC90 T8 Recharge

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