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英男抽中Mitsubishi經典車款 樂極生悲隔天馬上撞壞

記者趙駿宏／綜合報導
得獎者Adam Griffiths與Evo IX FQ-360的交車照。 摘自Dream Car Giveaways
得獎者Adam Griffiths與Evo IX FQ-360的交車照。 摘自Dream Car Giveaways

人的一生中有幾次是距離夢想車最近的時候呢？英國有一名男子相當幸運的抽中了一輛MitsubishiLancer Evolution IX FQ-360，這可是一輛目前在全世界都在繼續增值的經典車款，但或許是太興奮的緣故，居然在交車的第二天就撞毀，名符其實的樂極生悲，可惜了一輛好車。

這輛Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360是由英國抽獎網站《Dream Car Giveaways》所送出，他們標榜著只要花上些許的錢就能有機會抽中你心中的夢想車款，以付費答題的模式累積獎金以及抽獎資格，到達門檻後便會抽獎將這輛車送出。

而這輛紅色的Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360在交車時僅跑了70,000英里(約11萬公里)，且都還附有所有原廠保養紀錄，可說是不可多得的至寶，而Lancer Evo IX的價格在過去18個月中不斷飆升，這意味著得主不僅贏得了日本性能最好的性能車之一，而且還獲得了可能繼續增值的車款。

已經撞毀的Lancer Evolution IX FQ-360。 摘自Carsc...
已經撞毀的Lancer Evolution IX FQ-360。 摘自Carscoops

不過就在4月28日，也就是《Dream Car Giveaways》交車給得主的隔天，來自南威爾士警察道路部門的一條被刪除的推文指出，該Evo IX FQ-360得主Adam Griffiths發生了車禍，這輛Evo的車頭與車尾皆受到嚴重損傷，已經無法修復，只有報廢一途。

而《Dream Car Giveaways》隨後也在社群上貼出交車的文章，但寫的並不是交車的喜悅，而是Adam Griffiths駕駛著Evo IX FQ-360發生事故，以及Adam Griffiths本人一切安好沒有大礙。

Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360。 摘...
Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360。 摘自Mitsubishi

Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360是由英國Ralliart部門負責開發，於2006年英國車展上正式發表，是由原本FQ-340車型為基礎，加上些許限量版FQ-400的零件所打造。將原本搭載的2.0升四缸4G63引擎壓榨出366匹馬力以及50公斤米的扭力，搭配6速手排變速箱，0-100km/h加速只需4秒初，極速可達260km/h。且還有碳纖維前下擾流、車頂的鯊魚鰭擾流，都能有效的提供空力效應，提升下壓力和降低抬升力。

Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360。 摘...
Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360。 摘自Mitsubishi

此外還配備了Bilstein避震器、Speedline鋁圈Brembo煞車系統等眾多好料，其內裝也兼顧日常實用，電動窗、恆溫空調、電折後視鏡以及四顆安全氣囊的配置。當年定價約35,504英鎊(約49,423美元)。

Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360內裝。...
Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360內裝。 摘自Mitsubishi

英國 社群 警察

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