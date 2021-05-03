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如何評價特斯拉？賓士車語音助理給了超機智答案

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉旗下車款Model X在柏林充電。路透
特斯拉旗下車款Model X在柏林充電。路透

Hotcars網站報導，一名TikTok用戶出其不意詢問賓士汽車（Mercedes-Benz）MBUX語音助理，對特斯拉電動車（Tesla）的評價，獲得了機智幽默的回覆。

賓士旗下車款所搭載的Linguatronic語音控制系統被問到：「你覺得特斯拉怎樣？」MBUX沒讚好也沒口出惡言，而是回答：「和你一樣，否則，你也不會坐在這裡。」

另根據德國產業雜誌Automobilwoche周日引述未具名消息來源的報導，特斯拉在柏林郊區蓋的超級工廠，明年1月之前無法投產，主因是影響到電池組生產的作業延誤。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）已批准，多給負責工廠興建的團隊六個月時間完工。

德國工廠進度延宕，特斯拉將難以施展手腳，目前福斯（VW）領頭的傳統車廠正享有電動車銷售的爆炸性成長。

給特斯拉股價相當於「持有」評等的瑞士信貸（Credit Suisse）分析師Dan Levy在4月27日撰寫報告說：「在新專案當中，我們相信柏林廠的優先順序最高。」他稱歐洲是「全球電動車拐點的核心重鎮」，並預期這座超級工廠能讓特斯拉在歐洲區進行減價。

馬斯克上周說，特斯拉距離量產該公司想自製的下一代電池，似乎還有1年到18個月的時間。雖然特斯拉已在加州生產這些電池，但馬斯克警告上市有困難。

除內部電池問題之外，特斯拉遭遇行政延遲。該公司上周通知地方主管機關，將修改開始生產前必須送核通過的申請文件。雖然該址包括烤漆廠在內多項工程的進度接近尾聲，但環保團體針對用水和對地方野生動物的威脅提出異議，推遲該案獲得批核的進度。

特斯拉 馬斯克 電動車

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