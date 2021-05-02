BMW也加入漫威宇宙 兩台i8《尚氣》被輾爆

在《尚氣與十環傳奇》預告片中不僅出現了BMW M8，他的身後還有G世代7 Series LCI。 （取材自《尚氣與十環傳奇》預告片）

忠實粉絲肯定多少都會知道，漫威電影 最常見也最知名的車款，當屬鋼鐵人的座駕Audi R8。不過BMW今年也要加入漫威宇宙的行列了，在今年9月上映的《尚氣與十環傳奇》可一睹兩台BMW i8被撞爛的精彩畫面。

Audi從漫威電影宇宙第一階段就開始參與，在《復仇者聯盟 》系列中亦能看到Audi的其餘新車，有些少量劇情則使用了Acura的跑車，而Audi也曾在《蜘蛛人：離家日》、《驚奇隊長》等漫威電影系列中現身過，並且拍攝了幾支新車搭配主角的短影片，包括Audi首款純電休旅e-tron與e-tron GT Concept都曾出現在彩蛋影片中。

不過，並非所有的Marvel電影主角都是選擇Audi當其座駕，因為在2018年上映的《蟻人與黃蜂女》就出現了現行第二代Hyundai Veloster！

可憐的BMW i8 Coupe被公車輾爆。 （取材自《尚氣與十環傳奇》預告片）

《尚氣與十環傳奇》日前釋出首支預告後引起相當熱烈的討論外，眼尖的人肯定有發現這支預告片裡藏了不少台BMW。包括BMW M8、G世代7 Series LCI版本，與既驚喜卻又有點可憐的兩台BMW i8！這兩款i8的共通點除了都停產外，還一起在《尚氣與十環傳奇》預告中被公車及卡車輾爆。

沒想到BMW首次加入《Marvel》就如此犧牲！另外，被輾過的還有兩款經典Porsche 924、944跑車。

鋼鐵人幾乎已經與Audi R8畫上等號。 （取材自Youtube）

作為BMW iPerformance、i Series重點車款，並代表BMW發展純電動化且極具象徵性意義的i8，在《尚氣與十環傳奇》預告中出現的兩款車型應為Coupe雙門與Convertible；而BMW i8也是全球最熱賣的插電式油電混合動力跑車，但因為已完成了階段性任務，原廠選擇在2020年停產，最後一輛BMW i8於去年6月正式於萊比錫工廠下線，為六年、共製造20,500輛的生命週期畫下了句點。