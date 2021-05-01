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全球車用晶片荒 起亞擬推「簡化版」車款因應

中央社╱首爾1日專電
起亞汽車擬配合缺貨晶片類型減少部分功能，降價推出簡化版車款。圖為Kia K8車款。（取材自Kia）
起亞汽車擬配合缺貨晶片類型減少部分功能，降價推出簡化版車款。圖為Kia K8車款。（取材自Kia）

車用晶片供應不足問題預期可能延續一到兩年，南韓車廠近期持續傳出停工減產消息，業界指出，起亞汽車(Kia)擬配合缺貨晶片類型減少部分功能，降價推出簡化版車款。

全球車廠面臨車用晶片不足窘境，各國政府雖加緊腳步投入爭取與國際半導體大廠合作，但半導體製程所需時間長，業界預期需求缺口可能要2到3年才能補足，先前稱已預備用量的南韓現代、起亞汽車受影響導致停工狀況也逐漸擴大。

韓聯社引述業界說法，報導現代汽車可能視車用晶片庫存狀況決定部分工廠下周是否停工；起亞汽車甚至已備妥降價推出功能簡化版本車款的方案因應。

以起亞K8車款Noblesse等級以上內裝必備的後停車防撞助手、遠端智慧型停車輔助系統為例，減去這兩個功能後售價約將下調40萬韓元（約360美元）。

值得注意的是，報導指出，若車廠面臨必須刪減既有車款功能窘境，對於相較之下車用晶片用量達2到3倍的電動車，原先訂下的推出時程很有可能受影響。

現代汽車今年第一季才發表的首款電動休旅車，目前就因車用晶片不足及馬達供應問題導致生產延宕。

現代與起亞汽車在南韓國內市占率約達7至8成，因晶片缺貨減產對零件業者也造成衝擊，據韓國汽車產業協會（KAMA）統計，受南韓整車廠3月起減產影響，零件交貨量約減少1至2成，零件業者營業利益率也跌至1% 左右。

汽車 晶片 南韓

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