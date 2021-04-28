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不讓特斯拉專美於前 Porsche將研發專屬高性能電池

記者陳威任／綜合報導
Porsche Taycan。(圖:Porsche提供)
Porsche Taycan。(圖:Porsche提供)

相較於過去汽車品牌致力於打造充滿特色、跑得快、順暢又省油又安全的車款，現在則顯得有越來越多細節要在一，其中為了迎接未來電能化的挑戰，續航力也成為關鍵之一。德國跑車品牌Porsche在首款電動跑車Taycan引起了轟動，證明這個跑車品牌是有能力打造同樣具備駕馭樂趣、豪華且充滿新技術的電動跑車。而這家德國汽車製造商沒有絲毫放緩的跡象，宣布將開發合成燃料以保持內燃機的使用壽命，並計劃在德國開設一家新工廠，以生產用於電動汽車的電池。

這是首席執行官奧利弗·布魯姆（Oliver Blume）在接受德國報紙《法蘭克福報》（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）採訪時宣布的，他被引述說：「電池是德國汽車工業的一項關鍵技術，我們在本國也必須擁有。保時捷希望發揮開創性作用角色。」

Porsche繼續積極投入研發高性能電池。(圖:Porsche提供)
Porsche繼續積極投入研發高性能電池。(圖:Porsche提供)

該工廠原計劃在斯瓦比亞圖賓根鎮建造，幫助Porsche減少對進口的依賴，但真正的目標是提高技術水平。其中，由於當前歐洲汽車製造商主要依靠亞洲的電池供應商，隨著動力電池的需求量不斷增加，加上歐盟制定了更加嚴苛的環境法規，促使歐洲汽車製造商不得不減少對國外動力電池產品的依賴。

Blume說，高性能電池組還將有一個細分市場。這是保時捷領域。就像我們開發高性能內燃機一樣，我們現在希望站在高性能電池的最前沿，力爭擁有自己的電池組和電池管理軟體，以最大限度地提高性能，並在顛覆性的汽車行業中，以卓越品牌的身份繼續經營下去。

Porsche Taycan。(圖:Porsche提供)
Porsche Taycan。(圖:Porsche提供)

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