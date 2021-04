電動車崛起 Volkswagen ID.4奪世界風雲車

Volkswagen ID.4。(取材自Volkswagen)

電動車 在全球市場如火如荼的拓展,聲勢已逐漸與燃油車並駕其驅。世界汽車 大獎 (World Car Awards) 日前宣布 2021年世界年度風雲車 (World Car of the Year) 獲獎名單,最後由Volkswagen的電動車ID.4拿下,也是這個德系品牌從2009年開始第五度奪下Car Of The Year的肯定。

據了解,與Volkswagen ID.4一同進入最後角逐名單的,還包含了電動小車Honda e、Toyota Yaris、Audi A3等。不論是燃油車或是電動車近年來都屢屢獲得肯定,Volkswagen執行長Ralf Brandstätter認為,這意味地不僅是成功推出一款純電動的產品,作為當前競爭最激烈的SUV級距中,ID.4純電動車能夠獲得肯定,將民眾日常使用模式從燃油轉為電能,對於汽車發展史上也是相當重要的轉折點。

福斯ID.4電動跨界休旅。(圖:Volkswagen提供)

除了世界年度風雲車外,主辦單位也公布了2021年的世界最佳豪華車、世界最佳性能車及世界最佳都會車,其中最佳豪華車部分也毫無懸念的由全新大改款的Mercedes-BenzS-Class拿下,打敗了Land Rover Defender及Polestar 2等競爭對手。世界最佳性能車部分,則由經典性能跑車992世代的Porsche 911 Turbo所獲得,擊敗了口碑和銷售軍優異的Toyota GR Yaris、Audi RS Q8。

車壇眾所矚目的重量級車款全新大改款賓士S-Class旗艦房車。 (圖:Mercedes-Benz提供)

Porsche 911 Turbo。(圖:Porsche提供)

至於世界最佳都會車部分,則由風格獨特討喜的Honda e獲得,打敗自家品牌的Honda Jazz / Fit以及同樣入圍世界年度風雲車的Toyota Yaris。

世界汽車大獎邀集了全球29個國家或地區,總計93人的評審團隊,另外也從所有入門車款之中選出年度設計大獎,今年的2021 World Car Design of the Year是由Land Rover Defender獲獎,驚險擊敗同樣呼聲頗高的Honda e及Mazda MX-30。

Honda e。 (取材自Honda)