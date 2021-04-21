電動車崛起 Volkswagen ID.4奪世界風雲車

Volkswagen ID.4。（取材自Volkswagen）

電動車 在全球市場如火如荼的拓展，聲勢已逐漸與燃油車並駕其驅。世界汽車 大獎 (World Car Awards) 日前宣布 2021年世界年度風雲車 (World Car of the Year) 獲獎名單，最後由Volkswagen的電動車ID.4拿下，也是這個德系品牌從2009年開始第五度奪下Car Of The Year的肯定。

據了解，與Volkswagen ID.4一同進入最後角逐名單的，還包含了電動小車Honda e、Toyota Yaris、Audi A3等。不論是燃油車或是電動車近年來都屢屢獲得肯定，Volkswagen執行長Ralf Brandstätter認為，這意味地不僅是成功推出一款純電動的產品，作為當前競爭最激烈的SUV級距中，ID.4純電動車能夠獲得肯定，將民眾日常使用模式從燃油轉為電能，對於汽車發展史上也是相當重要的轉折點。

福斯ID.4電動跨界休旅。（圖：Volkswagen提供）

除了世界年度風雲車外，主辦單位也公布了2021年的世界最佳豪華車、世界最佳性能車及世界最佳都會車，其中最佳豪華車部分也毫無懸念的由全新大改款的Mercedes-BenzS-Class拿下，打敗了Land Rover Defender及Polestar 2等競爭對手。世界最佳性能車部分，則由經典性能跑車992世代的Porsche 911 Turbo所獲得，擊敗了口碑和銷售軍優異的Toyota GR Yaris、Audi RS Q8。

車壇眾所矚目的重量級車款全新大改款賓士S-Class旗艦房車。 （圖：Mercedes-Benz提供）

Porsche 911 Turbo。（圖：Porsche提供）

至於世界最佳都會車部分，則由風格獨特討喜的Honda e獲得，打敗自家品牌的Honda Jazz / Fit以及同樣入圍世界年度風雲車的Toyota Yaris。

世界汽車大獎邀集了全球29個國家或地區，總計93人的評審團隊，另外也從所有入門車款之中選出年度設計大獎，今年的2021 World Car Design of the Year是由Land Rover Defender獲獎，驚險擊敗同樣呼聲頗高的Honda e及Mazda MX-30。

Honda e。 （取材自Honda）