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TUMI與McLaren聯名 取自賽車元素推出多款系列商品

記者張振群／綜合報導
TUMI與奢華超跑品牌麥拉倫（McLaren）及F1車隊攜手合作，將其先進的輕量化技術轉化到商品設計上使產品更加創新進步，滿足在旅途中所遇到的各種需求。圖/TUMI提供
TUMI與奢華超跑品牌麥拉倫（McLaren）及F1車隊攜手合作，將其先進的輕量化技術轉化到商品設計上使產品更加創新進步，滿足在旅途中所遇到的各種需求。圖/TUMI提供

引領國際旅遊生活的世界級品牌TUMI宣布與奢華超跑品牌麥拉倫（McLaren）及F1車隊攜手合作，將其先進的輕量化技術轉化到商品設計上使產品更加創新進步，滿足在旅途中所遇到的各種需求。為了追求完美麥拉倫設計師、工程師和賽車手每年環遊世界數千英里。正如每位駕駛都依靠自己的汽車越過終點線一樣，車隊也要依靠他們的行李箱和旅行必需品將他們帶往目的地，將此靈感結合卓越工藝技術及品質完美展現於聯名系列。

至今超過45年的時間，TUMI致力於打造世界級商務及旅行生活配件，將獨特創新的設計理念與無與倫比的功能巧妙結合，專注於提升使用者體驗與感受，盡情環遊世界創造美好旅程。自2019年宣布兩個品牌合作以來，TUMI的創意總監Victor Sanz和麥拉倫高級超跑設計總監Rob Melville共同打造適用於商務、旅行和日常生活的頂級系列，以簡約風格設計同時提升生活中各方面的表現，打造最細膩的精緻體驗。

從汽車產業進而延伸到賽車領域，TUMI深受世界上最有創新性產業的啟發。而全球知名品牌領導者麥拉倫，致力於將頂尖技術融入至清新設計美學的產品中，旅行和生活風格更是不可或缺的靈感來源。這兩個品牌有著共同的願景-不斷追求更加卓越的精神，將理念展現在細節設計與材料選擇上，完美呈現於此聯名系列商品。

TUMI致力於打造世界級商務及旅行生活配件，而全球知名品牌領導者麥拉倫，致力於將...
TUMI致力於打造世界級商務及旅行生活配件，而全球知名品牌領導者麥拉倫，致力於將頂尖技術融入至清新設計美學的產品中，旅行和生活風格更是不可或缺的靈感來源。圖/TUMI提供

備受矚目的聯名合作系列由9件商品組成，將TUMI和麥拉倫（McLaren）共同追求豪華極致性能的精神融入設計中，結合麥拉倫時尚且大膽的超級跑車和賽車經典元素，以麥拉倫招牌橘色及碳纖維（CX6®）材質為包款裝飾。AERO旅行箱和QUANTUM旅行袋不論外型樣式或是材質選擇都和超跑設計元素相呼應，採用多種材質製成包含Tegris®，這是賽車中使用的極為耐磨的熱塑性複合材料，具有高耐溫、防撞、輕巧等特性，表面外框採用特殊紋路打造，撞擊後不易留下痕跡，堅固的構能夠保護所攜帶的物品。內部則以全球限量車款McLaren Senna GTR中六點式安全帶為靈感設計成彈性束帶，輕鬆收納簡單出遊。

AERO旅行箱-黑色。圖/TUMI提供
AERO旅行箱-黑色。圖/TUMI提供
QUANTUM 旅行袋-黑色。圖/TUMI提供
QUANTUM 旅行袋-黑色。圖/TUMI提供

Velocity後背包則是為使用者帶來意想不到的便利性，能夠隨時隨地為電子產品充電，這要歸功於包袋外USB插槽和付有襯墊的筆記本電腦隔層。而TUMI標誌性特色“Add-a-Bag”功能則可輕鬆將背包放置在隨身行李上，成為最佳旅伴。

VELOCITY後背包-黑色圖/TUMI提供
VELOCITY後背包-黑色圖/TUMI提供

Torque單肩包和Lumin手拿包以現代風格詮釋，仿車體流線型設計具有極佳的收納空間，輕巧攜帶打造低調時髦品味。Orbit收納包及Teron收納包外殼防撞特性具有保護功能且輕便攜帶，內袋設計可整齊收納物品，在旅途中輕鬆隨時取用。聯名系列於2021年4月1日全球同步發售。

TORQUE單肩包-黑色。圖/TUMI提供
TORQUE單肩包-黑色。圖/TUMI提供
TERON收納包。圖/TUMI提供
TERON收納包。圖/TUMI提供

TUMI創意總監Victor Sanz表示：

「對我來說，這是終極的聯名合作，因為TUMI和麥拉倫合作有加乘作用，我們具有相同的品牌核心價值-無與倫比的質量、技術創新和卓越設計。這種合作關係的價值不僅限於產品，更擴及我們所嚮往的生活方式，不斷創新進步提供更好的質感體驗。借助麥拉倫的先進技術和頂級的材料，我們的商品可以應對最艱鉅險峻的旅行，並且仍可以毫不費力地轉化到日常生活中。」

LUMIN腰包黑色。圖/TUMI提供
LUMIN腰包黑色。圖/TUMI提供

McLaren 設計總監Rob Melville表示：

「當我第一次與Victor會面以討論產品系列時，我們很快意識到彼此都為想要實現的目標帶來共同的創意遠景。在麥拉倫，我們著重以清晰的商品設計和材料選擇，兩者結合並展現於汽車性能表現。我們希望藉由TUMI記錄這些觀點，因此我們花費大量時間來分析並讓此系列各個方面更臻完善。對於結果使我感到非常自豪，我相信這將提升車主使用感受，也同時提醒著，就像汽車一樣，目的在於享受整趟旅程，而非只為了抵達目的地。」

McLaren CCO Mark Waller表示：

「麥拉倫持續精進並極力突破設計、性能和完美三者的既有界線，無論是在道路或賽道上，而聯名系列將品牌精神發揮到極致。我們很高興能與TUMI合作，也很期待我們的車隊在2021年F1賽季開始時配備這系列產品，陪伴他們每一趟旅程。」

NIVOLET旅行箱吊牌-黑色。圖/TUMI提供
NIVOLET旅行箱吊牌-黑色。圖/TUMI提供

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