Ford執行長曬自家自駕技術 暗酸特斯拉靠顧客做測試

摘自Ford

福特汽車 執行長法利（Jim Farley）15日在推特 上向世人展示該車廠最新的自動駕駛技術，並趁機偷酸特斯拉 ，需要利用顧客為旗下自駕技術做公路測試。

CNBC報導，法利15日在推特上張貼了一段影片，介紹福特即將推出的高速公路自動駕駛系統BlueCruise，並寫道：「BlueCruise！我們已在現實世界測試過這套系統，所以我們的顧客不需要測試它。」

BlueCruise! We tested it in the real world, so our customers don’t have to. pic.twitter.com/dgqVkWH31r — Jim Farley (@jimfarley98) April 14, 2021

法利這段話被認為是在暗諷特斯拉。特斯拉去年10月推出一套未完成的測試版頂級駕駛輔助系統，並以「全自動輔助駕駛」（FSD）之名向顧客推銷這套系統。

摘自Ford

只有部分加購了FSD功能的顧客，能在所有系統除錯完成前試用這套最新功能。特斯拉先前表示，已對2,000名顧客釋出這套測試版系統，但因少數駕駛未專心開車，已取消他們的使用權。

據福特表示，BlueCruise系統已經過超過50萬英里的研發測試和微調，今年稍晚將會在2021年式的Ford F-150貨卡和Mustang Mach-E電池電動車上推出。

摘自Ford 摘自Ford

福特這套系統承諾具備的功能不像特斯拉的FSD系統那麼多，比較像是通用汽車的Super Cruise系統，但福特的系統不需要駕駛先觸摸方向盤做登入，而是會透過車內的攝像系統，監視駕駛注意力是否放在道路上。

影片來源：YouTube