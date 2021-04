Ford執行長曬自家自駕技術 暗酸特斯拉靠顧客做測試

福特汽車 執行長法利(Jim Farley)15日在推特 上向世人展示該車廠最新的自動駕駛技術,並趁機偷酸特斯拉 ,需要利用顧客為旗下自駕技術做公路測試。

CNBC報導,法利15日在推特上張貼了一段影片,介紹福特即將推出的高速公路自動駕駛系統BlueCruise,並寫道:「BlueCruise!我們已在現實世界測試過這套系統,所以我們的顧客不需要測試它。」

BlueCruise! We tested it in the real world, so our customers don’t have to. pic.twitter.com/dgqVkWH31r