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皮卡很能載重…但這台車已經超乎想像了

記者陳威任／綜合報導
皮卡確實擁有相當優異的載重能力，但很顯然這車已經超乎一般人的想像。 圖／摘自TikTok
皮卡確實擁有相當優異的載重能力，但很顯然這車已經超乎一般人的想像。 圖／摘自TikTok

運動皮卡除了擁有相當優異的地形征服能力外，同時因為貨斗設定，所以也非常適合搬運大型和重型物品，但是以下的案例決定不是福特當初在設計F系列時，想得到會有人這樣使用皮卡載物...

最近在TikTok上有人分享這段影片，影片是發生在墨西哥城鎮，影片重點是一台超載相當多的F系列。載貨的人以某種方式設法將數十個大件家用物品堆放在皮卡車的貨斗上，甚至還在上頭放置兩個木製平台，打造出超出貨斗甚多的區域，藉此容納更多東西。

這台皮卡似乎攜帶了包括木製櫥櫃、桌子、沙發和油桶甚至還有廚房水槽等讓人匪夷所思的物件，也讓這台車真的成為名符其實的移動堡壘。嚴格說起來，堆疊不僅只是不穩定的，絕大多數物品只不過是用幾根繩子固定，短短幾秒影片讓人忍不住捏了一把冷汗。

除了由於超載可能對車款的懸吊等結構造成損壞外，卡車對其他道路使用者也構成嚴重危害。如果倒塌，物品會散落在馬路上，可能引起事故並危及其他駕駛人的生命財產安全。

@lapipadelapaz

Me lo borro TikTok 🤨 Pero ahí está, esta joya #mexican #power #mudanzas

♬ Oh No - Kreepa

墨西哥 TikTok

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