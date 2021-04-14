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專注整體舒適感！保時捷Taycan Cross Turismo設計心法

記者張振群／綜合報導
德國魏薩（Weissach）的保時捷PFM工作室，設計師Klaus Bernhard及其團隊正與設計師及工程師們緊密合作，齊心戮力希望共同完成一項艱鉅卻極為關鍵的任務。 圖/Porsche提供
德國魏薩（Weissach）的保時捷PFM工作室，設計師Klaus Bernhard及其團隊正與設計師及工程師們緊密合作，齊心戮力希望共同完成一項艱鉅卻極為關鍵的任務。 圖/Porsche提供

位於德國魏薩（Weissach）的保時捷（Porsche）PFM工作室，設計師Klaus Bernhard及其團隊正與設計師及工程師們緊密合作，齊心戮力希望共同完成一項艱鉅卻極為關鍵的任務：構思並預測消費者未來可能的用車需求，打造出切合保時捷嚴格標準，並可使用於未來生產車款的內裝套件設計。

套件功能模型（Package Functioning Model）PFM，即是Bernhard得以完美實現保時捷新世代座艙設計的利器。PFM內的「座位模擬箱」（seating box）能打造出最接近理想車款最終成品的條件，結合保時捷Taycan Cross Turismo全尺寸模型，Bernhard能模擬車主駕駛這款全方位跨界獵跑時從車輛進出、乘坐舒適性到車內能見度等所有最切身、真實的體驗。Bernhard與他的團隊皆為人體工程學專家，透過反覆模擬來精準判定出毫米之差對乘客整體舒適感造成的差異。

套件功能模型（Package Functioning Model）PFM內的「座...
套件功能模型（Package Functioning Model）PFM內的「座位模擬箱」（seating box）能打造出最接近理想車款最終成品的條件，讓Taycan Cross Turismo從車輛進出、乘坐舒適性到車內能見度等所有最切身、真實的體驗。 圖/Porsche提供

Bernhard表示，「設計乘坐舒適度時，往往差之毫釐，失之千里。我們必須親自坐進車內，細細感受座艙內空間後，再下車，然後不斷重複這個過程，才能評估及掌握消費者體驗過程的每一項細節。」

無論搭配標準或全景式玻璃車頂選配，保時捷Taycan Cross Turismo大幅延展的車頂輪廓線條，創造比Taycan四門跑車款更充裕的後座頭部空間，較高的坐姿也讓乘客進出時更為方便，也讓Bernhard的測試工作稍稍容易一些。

Bernhard在設計全方位跨界獵跑保時捷Taycan Cross Turismo時，對行李廂空間的規劃也格外用心，更在乎使用的方式以及時機。Bernhard強調，「貼近車主使用需求是首要任務，設計團隊必須仔細斟酌行李廂尺寸，酬載和進出的方式，更得將車主使用的目的性、使用方式以及可能乘載物品一一列入考量。」

保時捷Taycan Cross Turismo對行李廂空間的規劃也格外用心，更在...
保時捷Taycan Cross Turismo對行李廂空間的規劃也格外用心，更在乎使用的方式以及時機。 圖/Porsche提供

為了達成此一目標，Bernhard和他的團隊與一群志同道合、同樣渴望創造獨一無二行李廂空間結構的設計師，以及和能洞察入微的優秀技師們合作，透過不同的視角創造最好的結果。空間容積可說是最重要的，再來考慮乘載物體的大小及形狀。在設計過程中，尚需考慮各種可能的排列組合方式、經歷無數次、各種不同的變體測試。由機能設計引領外觀美學，確保每一部保時捷不僅運作流暢，在視覺上亦呈現保時捷品牌獨有的感官衝擊。

由機能設計引領外觀美學，確保每一部保時捷不僅運作流暢，在視覺上亦呈現保時捷品牌獨...
由機能設計引領外觀美學，確保每一部保時捷不僅運作流暢，在視覺上亦呈現保時捷品牌獨有的感官衝擊。 圖/Porsche提供

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