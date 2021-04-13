全新Ghost與休旅Cullinan助攻 勞斯萊斯Q1銷量創新高

2021年第一季勞斯萊斯汽車創下公司成立116年以來最高的季度銷量記錄，共向客戶交付汽車1380輛，比2020年同期增長62％。（圖：Rolls-Royce提供）

2021年第一季度，英國 勞斯萊斯汽車 （Rolls-Royce）創下公司成立116年以來最高的季度銷量記錄，勞斯萊斯共向客戶交付汽車1380輛，比2020年同期增長62％，更打破了勞斯萊斯2019年第一季度創下的銷量紀錄。勞斯萊斯汽車全球範圍內所有市場銷量均呈增長趨勢。其中，中國、美國和亞太地區銷量增長表現最為強勁。

圖為勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓穆勒烏特弗斯。（圖：Rolls-Royce提供）

勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓．穆勒．烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）先生說，「勞斯萊斯汽車在2021年實現了精采的開局，這一點在此次公布的第一季度銷售資料中得以充分體現。我們在2021第一季度創下了品牌116年歷史以來的同期最佳業績。勞斯萊斯各車型的市場需求非常旺盛，其中，全新Ghost和Cullinan的市場需求尤為強勁。在各個關鍵市場業績表現持續上升的同時，勞斯萊斯Bespoke高級定制業務量也達到創紀錄水準。業務狀況的出色表現，令我們完全有理由對2021年餘下時間的業績表現保持樂觀。」

勞斯萊斯各車型的市場需求均強勢上漲，其中，全新Ghost和休旅車型Cullinan的市場需求尤為強勁，可以反映出新世代車款的推出對於勞斯萊斯汽車來說是有著推波助瀾的效果。與此同時，勞斯萊斯Bespoke高級定制業務量也達到創紀錄水準。

勞斯萊斯各車型的市場需求均強勢上漲，其中，全新Ghost和休旅車型Cullinan的市場需求尤為強勁，可以反映出新世代車款的推出對於勞斯萊斯汽車來說是有著推波助瀾的效果。（圖：Rolls-Royce提供）

眾多卓越的Bespoke高級定制車型備受消費者青睞，舉例來說今年1月於台北發表的Wraith Kryptos Collection Car隱匿之鑰為全球限量50台的其中一台在台灣 也獲得買家青睞。另外敞篷車款Dawn Silver Bullet全球限量車型也第一時間被台灣的買家下訂收藏，可見Bespoke車型受到許多高端層峰收藏家的喜愛。

對於這一佳績，勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓．穆勒．烏特弗斯先生表示：「基於對自身發展的嚴謹規畫和對客戶需求的深切洞察，勞斯萊斯汽車以一貫的卓越勇氣、非凡想像力和傑出創造力回應了我們共同面對的挑戰。我們之所以能取得如此佳績，源於我們團隊中每一位出類拔萃的成員。在英國古德伍德勞斯萊斯汽車之家及世界各地的勞斯萊斯團隊中，他們以高超的技能、卓越的才能、令人讚歎的奉獻精神和工作熱情成就了今日的勞斯萊斯。」